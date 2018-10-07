حمید کریمی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ۱۰۰ خانه ورزش روستایی در چهارمحال وبختیاری راه اندازی می شود، اظهار داشت: این خانه های ورزش روستایی با کمک ستاد مبارزه با مواد مخدر، هیئت ورزش های بومی و محلی و سازمان ورزش و جوانان در این استان راه اندازی می شوند.

وی بیان کرد: ۱۰ خانه ورزش روستایی با حمایت شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در چهارمحال و بختیاری فعال می شود.

مدیر کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری بیان کرد: ۱۵ خانه با حمایت وزرات ورزش و جوانان در استان چهارمحال و بختیاری راه اندازی می شوند.

وی تصریح کرد: ۷۵ خانه ورزش روستایی نیز با تامین اعتبار از طرف اداره کل ورزش و جوانان استان، هیئت ورزش روستایی و بازی های بومی و محلی و خیران فعال می شود.

مدیر کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری بیان کرد: خانه های ورزش روستایی نقش مهمی در ارتقای بخش ورزش در روستاها دارد و موجب شناسایی استعداد های ورزشی در روستاهای این استان می شود.