به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز تئاتر مولوی، نمایش «لوله» به نویسندگی و کارگردانی علیرضا اجلی از ١۶ مهر ماه ساعت ١٨ در مرکز تئاتر مولوی به صحنه می رود.

محمدرضا آبادی، ارغوان راستی، ابراهیم عبدی، مصطفی عطری، زهرا فضل الله، یاسمن وفایی، حسین یوسفی در نمایش «لوله» به ایفای نقش می پردازند.

آتنا قیدی دستیار کارگردان و برنامه ریز، نوشین صفری منشی صحنه، مجتبی شاملو مدیر صحنه، عرفان فرشی زاده آهنگساز و طراح صدا، یاسمن حسین پور دستیار آهنگساز، بهرام حاجی جعفری طراح افکت، معصومه جاوید طراح گریم، شهره شاهی سوندی مجری گریم، شایان کیانی طراح پوستر و بروشور در این نمایش همکاری می کنند.

نمایش «لوله» که در بیست و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی حضور پیدا کرد از ١۶ مهر تا ۴ آبان ماه در سالن اصلی مرکز تئاتر مولوی به نشانی خیابان انقلاب، ابتدای خیابان شانزده آذر، شماره شانزده، جنب کلینیک دانشگاه تهران، سالن اصلی باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران روی صحنه می رود.