رعايت معيارهاي مصرف سوخت از سال آينده براي تمام خودرو سازان اجباري است

به گزارش خبرنگار اقتصادي "مهر"، رييس سازمان گسترش و نوسازي كشور عصر امروز در مراسم راه اندازي خطوط توليدي ميني بوسهاي گازسوز شهري با بيان اين مطلب گفت: تعيين معيارهاي مصرف سوخت كه از سياستهاي مصوب دولت است از سال آينده در كشور اجرا خواهد شد.

رضا ويسه افزود: تمام خودرو سازان علاقمند به توليد خودروهايي منطبق با معيار هاي مصرف سوخت هستند.

وي با اشاره به محوريت مصرف سوخت و آلودگي هوا تصريح كرد: سوختهاي طبيعي فشرده علاوه بر ارزان بودن نياز به واردات ندارند و ايران در زمينه مصرف اين نوع انرژي در منطقه از پيشگامان محسوب مي شود.

وي تصريح كرد : بخشهاي مهندسي در صنعت خودرو بايد بتوانند مصرف گاز طبيعي فشرده ( CNG ) را نه تنها در داخل كشور بلكه در ابعاد وسيع گسترش بدهند كه اين انرژي علاوه بر اقتصادي بودن مي تواند جايگزين مناسبي براي سوختهاي بنزين و گازوئيل شود.

ويسه افزود: بخش مهندسي صنعت خودرو بايد بتواند در زمينه صادرات فناوري و نرم افزاري روشي جديد را نه تنها درداخل كشور ارائه كند بلكه در منطقه نيز بايد دستاوردهاي عمده اي داشته باشد.

وي با اشاره به جايگزيني خودروهاي فرسوده گفت : اين طرح بعنوان يك اولويت در دستور كار قرار دارد و ارگانهاي ذي ربط بايد با هم در اين زمينه تصميم بگيرند كه در حال حاضر به نتايج خوبي نيز رسيده است و در سالجاري به تصميمات قطعي و اجرايي خواهد رسيد.

رييس سازمان گسترش و نوسازي افزود: صندوق حمايت از صنعت خودرو بايد بستر لازم را براي كاهش آلودگي هوا فراهم كند تا مراكز تحقيقات و توسعه صنعت خودرو سازي و قطعه سازي رشد يابد.

وي تصريح كرد: در سال 1370حدود 200 تن از مهندسان در بخش مراكز تحقيق و توسعه خودروسازي فعاليت مي كردند و در حال حاضرتعداد آنها به پنج هزار تن رسيده است.

وي گفت : صنعت خودروسازي كشور خود را براي جهاني شدن آماده كرده است تا علاوه بر تامين نيازهاي داخلي به صادرات توليدات نيز دست يابد.

وي پيش بيني كرد تا10 سال آينده با تمركز بر اهداف جهاني شدن صنعت خودروكه با افزايش صادرات آن همراه خواهد بود شاهد صادرات يك ميليارد دلاري خودرو خواهيم بود تا بتوان به توسعه پايدار در صنعت خودرو سازي و صنايع وابسته به آن دست يافت.