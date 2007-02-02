رمان شاخصی درباره انقلاب اسلامی نداریم / " رازهای سرزمین من " بی رقیب است

دکتر صابر امامی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود : رضا براهنی در این اثر جاودانه خویش تصویر خوبی از جریاناتی که موجب وقوع انقلاب سال 1357 شد را برای خواننده به نمایش می گذارد .

وی افزود : این کتاب بیش از یک دهه قبل نوشته و منتشر شده و اکنون سال ها از چاپ آن می گذرد و تاکنون کتابی که جایگزین آن باشد نداشته ایم.

این منتقد و مدرس ادبی در ادامه خاطرنشان کرد : براهنی در کتاب خود به درستی جریانات را شناخته و نقش هر کدام را هم در این رخداد به خوبی تصویر کرده است .

دکتر صابر امامی یادآور شد : واقعا در این رده رمانی که در کنار " رازهای سرزمین من " ، قرار گیرد وجود ندارد . اگرچه من این رمان را سال های بسیار دور خواننده ام ولی صحنه هایی که در این رمان تصویر شده است چنان ماندگار است که هیچ گاه از ذهن خواننده پاک نمی شود .

وی خاطرنشان کرد : نقش مستشاران آمریکایی در جریانات منتهی به انقلاب 57 به طور روشن در این رمان بررسی شده و حتی این اثر نشان می دهد که نویسنده از چنان تسلطی بر موضوع برخوردار بوده است که توانسته چنین جریاناتی را نشان دهد .

این منتقد ادبی افزود : در این زمان آمریکایی ها چنان در تارو پود ارتش ما نفوذ کرده بود که نظامیان ایرانی سرخورده از برخوردی که با آنها صورت می گرفت هیچ گاه مانع از سقوط پهلوی نشدند .