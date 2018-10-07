ضرورت آماده سازی اماکن اسکان اضطراری مسافران در هشترود

به گزارش خبرنگار مهر، امین امینیان ظهر امروز یک شنبه در جلسه مدیریت بحران هشترود گفت: قوانین و مقررات مدیریت بحران برای تمام ادارات لازم الاجراست.

وی تاکید کرد: درصورت تخطی همه مشکلات پیش امده متوجه آن دستگاه اجرایی خواهد شد.

وی تاکید کرد: تمام ادارات موظف هستند قبل از بحران مدیریت و پیش بینی کنند تا در موقع بروز بحران دچارمشکلات اساسی نشویم.

امینان تصریح کرد: مصوبات جلسات مدیریت بحران باید تک تک اجرایی شود وهرکس مسئولیت خودش را به نحواحسن انجام دهد تا بتوانیم درمواقع بحران با برنامه وهماهنگ عمل کنیم.

وی خطاب به اداره راهداری وحمل و نقل جاده ای گفت: تجهیزات راهداری باید از الان آماده باشد، انبارهای نمک و ماسه باید پر باشد. درمحل هایی که صعب العبوراست نمک و ماسه دپو شود تا رانندگان درصورت نیاز قبل از رسیدن گروه های امداد تمهیدات اولیه را انجام دهند.

فرماندار هشترود ادامه داد: هیچگونه عذری پذیرفته نیست و مسئولان ادارات باید ازالان به فکر چاره باشند.

امینیان یاد اور شد: در روز بحران باید مسئول اداره خودش در محل باشد و اگر احیانا به دلیل مشغله کاری نتواند باید جانشین وی حتما در محل حضو یابد.

امینیان از تمام ادارات خواست که شماره تلفن های مامورین اجرایی خود را که در روزهای بحران یاریگر مردم خواهند بود به فرمانداری اعلام کنند.

فرماندار هشترود خواست تمهیدات لازم در جهت ذخیره سازی سوخت انجام شود و جمعیت هلال احمر نیز موظف شد اماکن اسکان ضروری مسافران درراه مانده را مد نظر قرارداده وهرگونه امکات اولیه را در اختیار انها قراردهد.