۱۵ مهر ۱۳۹۷، ۱۶:۳۴

فرماندار پلدختر مطرح کرد؛

بخش عمده جمعیت شهرهای پلدختر و معمولان در معرض خطر سیل هستند

خرم‌آباد- فرماندار پلدختر گفت: بخش عمده جمعیت پلدختر و معمولان و روستاهای پرجمعیت آن در معرض خطر سیل هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، نعمت الله دستیاری ظهر یکشنبه در شورای عالی بحران لرستان با اشاره به اینکه باید روی نقاط بحرانی استان زوم کنیم و شهرستان هایی که دچار بحران هستند را توجه کنیم، اظهار داشت: پلدختر خروجی عمده رواناب های استان است و هر آنچه آور است جمع می شود و در پلدختر بر سر مردم خراب می شود.

وی با بیان اینکه عمده جمعیت ما در اطراف رودخانه کشکان شکل گرفته است، تصریح کرد: واقعیت امر این است که بخش عمده جمعیت پلدختر و معمولان و روستاهای پرجمعیت آن در معرض خطر سیل هستند.

فرماندار پلدختر با تاکید بر اینکه اگر فکری به حال دیواره های ساحلی شهر پلدختر نشود با مشکل مواجه می شویم، افزود: در موارد سیل و باران عمده کار روی دوش راهداری است و ان هم عمده ماشین آلات زمین گیر هستند و باید فکر اساسی شود.

دستیاری یادآور شد: موضوع احداث دیواره ساحلی پلدختر از مطالبات مردم است.

