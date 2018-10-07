۷۴درصد زوج های دارای اختلاف در شرق استان تهران مصالحه کرده اند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبدالرضا ناظری بعد از ظهر یکشنبه در حضور در جمع سران طوایف، ریش سفیدان و متنفذین مناطق عشایری شرق استان تهران که در سالن فجر ستاد فرماندهی انتظامی شرق استان تهران برگزار شد طی سخنانی اظهار داشت: یکی از مهم ترین ارکان در امنیت شما سران طوایف و ریش سفیدان مناطق هستید که ما به شما افتخار می کنیم چرا که همیشه در تاریخ تاثیرگذار بودهاید از ۱۵خرداد تا فتنه سال۱۳۸۸ همیشه می درخشید این همان جایگاه ویژه ای است که باید قدردان آن باشیم.



وی به اشاره به مسئله جوانان گفت: احیای فرهنگ کدخدامنشی با حضور شما تشکیل می شود و اگر ریش سفیدان در میان جوانان باشند الگوی مناسبی برای رفتارهای فردی و اجتماعی جوانان به حساب می آیند.

ناظری با اشاره به اینکه دغدغه های رهبر برای جوانان و جامعه وجود آسیب هایی همچون طلاق و بی حجابی در جامعه است گفت: امروز باید کاری کنیم که برای اختلاف میان یک زوج جوان که منجر به طلاق می شود دیگر کار به کلانتری و آگاهی ها ما نرسد و شما با روحیه کدخدامنشی آن مشکل را حل بکنید.



وی اشاره کرد: در منطقه امرآباد ورامین با سرعت بالا برای احداث و راه اندازی کلانتری پیشرفت داشته است که بزودی با خرید یک زمین از طرف شهرداری و نیروی انتظامی شرق استان تهران تجهیزات و امکانات به را در اختیار بگذارد اما در خصوص منطقه خیرآباد باید اعلام کنم تمامی مجوزها گرفته شده است اما متاسفانه زمین از طرف شهرداری تهیه نشده است و مردم خیرآباد من تقاضای تاسیس کلانتری را دارند و چندماه پیش مجوز ساخت کلانتری خیرآباد را اخذ کرده ایم اما متاسفانه شهرداری و شورای اسلامی شهر زمینی در اختیار ما نگذاشته اند.



فرمانده انتظامی شرق استان تهران بیان داشت: ۷۴ درصد زوج های دارای اختلاف در ۶ماه اول سال۱۳۹۷ در شرق استان تهران با حضور در کلانتری و با مراجعه به واحد مشاوره صلح کرده اند تا در کنار هم به زندگی خود ادامه بدهند.



