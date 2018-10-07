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۱۵ مهر ۱۳۹۷، ۱۶:۴۹

وزیر خارجه افغانستان با ولیعهد کویت دیدار کرد

وزیر خارجه افغانستان با ولیعهد کویت دیدار کرد

وزیر خارجه افغانستان در دیدار با ولیعهد کویت، خواستار کمک این کشور به کابل در مسیر توسعه‌ اقتصادی، روند صلح، مبارزه با تروریسم و همکاری‌ های منطقه‌ ای و بین‌ المللی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت، «صلاح‌ الدین ربانی» وزیر خارجه افغانستان امروز یکشنبه با شیخ «نواف الاحمد الجابر الصباح» ولیعهد کویت، در این کشور دیدار و گفتگو کرد.

ولیعهد کویت در این دیدار بر پشتیبانی کویت از افغانستان تاکید کرد.

صلاح‌ الدین ربانی نیز ضمن تقدیم نامه‌ رئیس‌جمهوری افغانستان به امیر کویت از کمک‌ های وی در درباره این کشور قدردانی کرد.

وزیر خارجه افغانستان در ادامه همچنین گفت: از دولت کویت می‌ خواهیم افغانستان را برای رسیدن به توسعه‌ اقتصادی، روند صلح، مبارزه با تروریسم و همکاری‌ های منطقه‌ ای و بین‌ المللی حمایت کند.

کد مطلب 4423531

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