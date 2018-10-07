خسارت سیل و زلزله به اماکن ورزشی الیگودرز و کوهدشت جبران نشد

به گزارش خبرنگار مهر، علی یاور عزیزپور ظهر یکشنبه در شورای عالی بحران لرستان اظهار داشت: اماکن ورزشی شهرهای الیگودرز و کوهدشت بر اثر وقوع سیل و زلزله در سال گذشته آسیب دیدند.

وی با بیان اینکه در شهرستان الیگودرز سیل به تاسیسات ما آسیب زد، تصریح کرد: در کوهدشت هم به علت وقوع زلزله شدید کرمانشاه، آسیب هایی به تاسیسات ما وارد شد.

مدیرکل ورزش و جوانان لرستان ادامه داد: یک میلیارد تومان اعتبار برای جبران خسارت باید پرداخت می شد که متاسفانه خیلی اعتبار ناچیزی از آن تخصیص یافت، کمتر از ۲۵۰ میلیون اعتبار آمده و آن هم به شکل اسناد خزانه است.

عزیزپور خاطرنشان کرد: اماکن آسیب دیده را نتوانستیم ترمیم کنیم.