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۱۵ مهر ۱۳۹۷، ۱۶:۴۸

مدیرکل ورزش و جوانان لرستان:

خسارت سیل و زلزله به اماکن ورزشی الیگودرز و کوهدشت جبران نشد

خسارت سیل و زلزله به اماکن ورزشی الیگودرز و کوهدشت جبران نشد

خرم‌آباد- مدیرکل ورزش و جوانان لرستان گفت: خسارت واردشده به اماکن ورزشی شهرهای الیگودرز و کوهدشت در جریان وقوع سیل و زلزله جبران نشد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی یاور عزیزپور ظهر یکشنبه در شورای عالی بحران لرستان اظهار داشت: اماکن ورزشی شهرهای الیگودرز و کوهدشت بر اثر وقوع سیل و زلزله در سال گذشته آسیب دیدند.

وی با بیان اینکه در شهرستان الیگودرز سیل به تاسیسات ما آسیب زد، تصریح کرد: در کوهدشت هم به علت وقوع زلزله شدید کرمانشاه،  آسیب هایی به تاسیسات ما وارد شد.

مدیرکل ورزش و جوانان لرستان ادامه داد: یک میلیارد تومان اعتبار برای جبران خسارت باید پرداخت می شد که متاسفانه خیلی اعتبار ناچیزی از آن تخصیص یافت، کمتر از ۲۵۰ میلیون اعتبار آمده و آن هم به شکل اسناد خزانه است.

عزیزپور خاطرنشان کرد: اماکن آسیب دیده را نتوانستیم ترمیم کنیم.

کد مطلب 4423538

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