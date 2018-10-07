به گزارش خبرگزاری مهر، رحمان عبدی، با اشاره به مبارزه جدی با سودجویان و اخلالگران اقتصادی اظهار کرد: ماموران انتظامی شهرستان عجب‌شیر در پی کسب خبری مبنی بر دپو و احتکار دارو و لوازم بهداشتی در یک منزل مسکونی موضوع را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: ماموران با کسب مجوز قضائی در بازرسی از این منزل ۲ میلیون عدد انواع قرص، ۱۶ هزار و ۳۲۲ عدد انواع آمپول، ۱۸ هزار و ۹۹۵ عدد انواع شربت، ۵ هزار و ۹۱۶ عدد انواع پماد، ۴ هزار و ۳۸۴ عدد انواع قطره، یک هزار و ۷۰۴ انواع عدد اسپری، ۴۸ هزار عدد انواع شیاف و ۲۱ هزار و ۵۳۰ بسته انواع لوازم بهداشتی و پوشک بچه احتکار شده را کشف کردند.

فرمانده انتظامی عجب شیر، ارزش ریالی کالای احتکار شده برابر نظر کارشناسان را بیش از ۱۱ میلیارد ریال اعلام و تصریح کرد: در این رابطه یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مراجع قضائی تحویل شد.