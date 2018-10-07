۱۵ مهر ۱۳۹۷، ۱۶:۴۷

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی استان همدان عنوان کرد:

شناسایی ۱۰۰منطقه بحرانی آتش سوزی عرصه‌های منابع طبیعی استان همدان

همدان - فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی استان همدان گفت: ۱۰۰ منطقه بحرانی آتش سوزی در جنگلها و مراتع استان همدان شناسایی و برای پیشگیری از بروز حریق در این نقاط تدابیر لازم صورت گرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر وبه نقل از روابط عمومی یگان حفاظت منابع طبیعی استان همدان، بهرام رسولی اظهار داشت: این مناطق با توجه به معیارهایی نظیر تعداد و سطح آتش سوزی در ۵ سال گذشته، احصا شده است.

وی اضافه کرد: پس از شناسایی نقاط بحرانی، گشت و مراقبت در این مناطق بیشتر شده و پیمانکاران منابع طبیعی نیز با حساسیت بیشتری این مناطق را مدیریت می کنند.

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی همدان کاهش آتش سوزی مراتع را نشان از ارتقای فرهنگ مردم دانست و گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۴۱ هکتار از اراضی ملی استان همدان در ۳۷ فقره آتش سوزی دچار آسیب شدند.

سرهنگ رسولی ادامه داد: بهترین راهکار برای جلوگیری از بروز خسارات به منابع طبیعی، آگاه سازی شهروندان با برگزاری دوره های آموزشی و استفاده از ظرفیت رسانه ها است.

وی بیان کرد: برای صیانت از منابع طبیعی برای نسل های آینده باید از برافروختن آتش خودداری کرده و در صورت روشن کردن آتش، هنگام ترک محل از خاموش شدن کامل آن اطمینان حاصل شود.

