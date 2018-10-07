پیش بینی مه رقیق صبحگاهی در شهرهای ساحلی خوزستان

محمد سبزه زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته کشاورزی اهواز با دمای هوای ۴۳ و ایذه با دمای هوای ۱۸ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنک ترین نقاط استان گزارش شده اند.

وی با بیان اینکه طی همین مدت دمای هوای اهواز بین ۲۶ و ۴۳ درجه سانتیگراد را گزارش کرده است، افزود: آسمان استان تا ۲۴ ساعت آینده صاف تا قسمتی ابری با احتمال رگبار پراکنده و رعد و برق به ویژه در نواحی شرقی و شمالی و ارتفاعات و در بعضی ساعات همراه با وزش باد قابل ملاحظه و توام با گرد و غبار محلی خصوصا در مناطق جنوبی و مرکزی افزایش رطوبت به ویژه در صبحگاه یا مه رقیق صبحگاهی به ویژه در شهرهای ساحلی پیش بینی می شود.

مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: میزان رطوبت در ماهشهر ۸۵ درصد، هندیجان ۸۰، کشاورزی ۷۲ و اهواز ۶۳ درصد است.