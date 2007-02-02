از کمک ایران استقبال می کنیم / مقاومت جزئی از وجود لبنان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه "الحیات" چاپ لندن، "فواد سنیوره" گفت : ساختار و بافت لبنان تحمیل راه حلها ها از طریق زور و دیدگاه غالب و مغلوب را نمی پذیرد و سلاح باید تنها در دست دولت لبنان باشد و دولت برای گسترش حاکمیت خود بر سراسر لبنان تلاش می کند.

نخست وزیرلبنان همچنین درگفتگوی خود با تلویزیون دولتی ایتالیا به "موفقیت بیش از انتظار اجلاس اقتصادی موسوم به "پاریس 3" ویژه کمک اقتصادی و مالی به لبنان اشاره کرد و این مسئله را بهترین دلیل برهمبستگی جامعه بین المللی با لبنان و دولت خود" دانست.

وی تاکید کرد: مشکلات لبنان از طریق آمدن به خیابانها حل نمی شود و نباید فراموش کنیم که دولت لبنان آمادگی خود را برای بازگشت به میز مذاکرات به منظور یافتن راهی برای برون رفت از بحران کنونی اعلام داشته است و ما هم اکنون خواهان توافق همه گروههای سیاسی برای گفتگوی ملی به منظور مقابله با مشکلات خویش هستیم.

سنیوره بر پایبندی خود به ابتکارعمل "عمرو موسی" دبیرکل اتحادیه عرب برای حل بحران سیاسی لبنان و بازگشت وی به بیروت برای ادامه رایزنی با مسئولان گروههای سیاسی مختلف جهت حل بحران لبنان تاکید کرد و گفت : دیدار موسی از بیروت به از سرگیری گفتگوها بین گروههای سیاسی لبنان برای دستیابی به توافق کمک خواهد کرد.

وی گفت: ما درمناسبت های مختلف اهتمام و توجه لبنان و دولت این کشو را برای داشتن روابط خوب با کشور همسایه سوریه که دارای پیوندهای تاریخی طولانی با ماست، ابراز داشته ایم اما در عین حال خواهان روابط خوب براساس احترام دوجانبه و اصل عدم مداخله در امور داخلی لبنان هستیم.

نخست وزیر لبنان افزود: ایران نیز یک کشوری اسلامی غیرعربی به شمار می رود و ما خواهان روابط خوبی براساس احترام دوجانبه با ایران هستیم.

وی گفت: اگر ایران خواهان ارایه کمک به لبنان باشد، از ابتکارعمل های این کشور استقبال و از آن قدردانی خواهیم کرد، ما مخالف سوریه یا ایران نیستیم، ما خواهان حفاظت از استقلال و حاکمیت لبنان هستیم و هرگونه مداخله در امور داخلی لبنان از سوی هرکسی که باشد، غیر قابل قبول است.

نخست وزیر لبنان تاکید کرد که تنها راه حل بحران لبنان در بازگشت بر سرمیز مذاکرات و از سرگیری گفتگوها است و دولت در این زمینه آمادگی دارد.

وی افزود: ما پیشنهاد تشکیل دولت لبنان را براساس ترکیب سیاسی (1-10-19) ارایه داده ایم که براساس آن اکثریت نمی تواند دیدگاه خود را درباره تصمیم گیری درخصوص مسائل مهم بر اقلیت تحمیل کند و اقلیت نیز نمی تواند دولت را از حد نصاب انداخته و در نتیجه برکنار کند زیرا به هنگام وجود اختلاف بین دو طرف یک وزیر بی طرف خواهد بود و باعث خواهد شد که همه طرف ها برای حل مشکلات با یکدیگر گردهم آیند، این پیشنهاد ماست که ابتکارعمل موسی بر اساس آن پایه ریزی شده است.

سنیوره اشاره کرد که مسئله دادگاه بین المللی برای بررسی ترور پرونده "رفیق حریری" نخست وزیر پیشین لبنان نیز بخشی از ابتکارعمل است و پیشنهادی برای تشکیل یک گروه به منظور بررسی اساسنامه دادگاه برای برطرف کردن نگرانی های احتمالی طرف دیگر مطرح شده است.

وی گفت : لبنان با هماهنگی و همکاری کامل با مقاومت لبنان اقدام به خلع سلاح شبه نظامیان خواهد کرد و مقاومت لبنان بخشی از وجود لبنان است که با اشغالگران اسرائیلی نبرد کرده است و اسرائیل همچنان بخشی از لبنان را در اشغال دارد و ما درتلاش برای حل مشکل کشتزارهای شبعا هستیم و این مسئله را اولویت دولت خود می دانیم.

نخست وزیر لبنان همچنین دولت خود را قانونی خواند و گفت: این دولت تازمانی که از اعتماد پارلمان برخوردار است برسرکار باقی خواهد ماند.