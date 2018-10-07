مصاف مس سونگون در هفته پایانی نیم فصل اول فوتسال

به گزارش خبرنگار مهر، هفته سیزدهم و پایان نیم فصل اول رقابت‌ های لیگ برتر فوتسال، روز پنجشنبه جاری در شهرهای مختلف برگزار می ‌شود و مس سونگون در این هفته، از تیم آذرخش بندرعباس پذیرایی می کند.

مس سونگون در هفته دوازدهم مسابقات، با نتیجه ۵ بر ۳ از سد فرش‌ آرا مشهد عبور کرد و با یک بازی کمتر، به رده دوم جدول رسید.

نماینده فوتسال آذربایجان شرقری هم اکنون با ۲۴ امتیاز در رده دوم قرار دارد و تیم آذرخش بندرعباس نیز با ۱۴ امتیاز در رده دهم است.

گفتنی است؛ حسین توانا به همراه محمدعلی سیاحی، کمال بایزیدی و زیاد فروتن، این بازی را قضاوت خواهد کرد.

مس سونگون با پیروزی در این هفته و لغزش احتمالی گیتی پسند صدرنشین فعلی لیگ، در صورت پیروزی در بازی معوقه، می تواند به مقام قهرمانی نیم فصل اول دست پیدا کند.

گیتی پسند اصفهان هم این هفته میهمانم شرکت ملی حفاری ایران خواهد بود.