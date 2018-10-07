۴ کتابخانه در شهرستان کیار راه اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی چهارمحال وبختیاری، حجت‌الاسلام محمد منصوری بروجنی، رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان کیار افزود: توزیع کتاب در دو مسجد شهری شلمزار و گهرو و دو مسجد روستایی خراجی و جغدان با هدف ارتقای سرانه مطالعه در این مناطق انجام شد.

حجت‌الاسلام منصوری با اشاره به راه اندازی چهار کتابخانه شبستان با بیش از یک هزار عنوان کتاب در این شهرستان، گفت: ایجاد انگیزه و زمینه سازی برای رغبت مطالعاتی در جوانان و نوجوانان از مهمترین اهداف راه اندای کتابخانه در این شهرستان بوده است.

کتاب های اهدایی در موضوعات مختلفی تدوین شده که قابل استفاده همه ی سنین به‌ویژه جوانان و نوجوانان است.