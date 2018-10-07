انتخابات ریاست جمهوری برزیل آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بیبیسی، انتخابات ریاست جمهوری در برزیل هم اکنون آغاز شد.
این درحالی است که مردم این کشور آمریکای لاتین که زمانی بی آنکه تردیدی به خود راه دهند به دولت های چپگرا رای میدادند؛ امروز در نتیجه شکاف عمیقی که حاصل فساد سیاسی و دولتی است، به دودستگی گرفتار شده و میان انتخاب ۲ گزینهای که یکی از آنها راست افراطی است و از قضا صدرنشین جدول رقابتها، گرفتار شدهاند.
در حال حاضر، «جیر بولسونارو» راستگرا که با ترامپ مقایسه میشود و در کارنامه خود سابقه نظامیگری داشته و آشکارا از رژیم دیکتاتوری سالهای ۱۹۶۴-۱۹۸۵ حمایت میکند؛ نامزد پیشرو انتخابات است چرا که وعده مبارزه با فساد را داده است.
این درحالی است که بیم آن میرود که با انتخاب وی ارزشهای دموکراتیک برزیل به چالش کشیده شود.
بعد از وی، «فرناندو هاداد» از حزب چپگرای کارگران در صدر قرار دارد حالآنکه طبق تازهترین نظرسنجیها وی به نسبت ۲۲ به ۳۶ از بولسونارو عقب است.
در انتخابات پیش رو، ۱۴۷ میلیون رایدهنده علاوه بر رئیسجمهور، ۵۱۳ عضو مجلس نمایندگان و دو سوم از ۸۱ عضو سنا را انتخاب میکنند.
نظر شما