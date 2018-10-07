عضویت رایگان در مراکز کانون همزمان با روز جهانی کودک

مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان شمالی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: کودکان و نوجوانان می توانند دوشنبه ١٦ مهرماه با مراجعه به مراکز کانون در خراسان شمالی و شهرستان‌ ها بصورت رایگان به عضویت این مراکز در آیند.

منیر صادقی با اشاره به اینکه استفاده از امکانات فرهنگی و هنری حق تمام کودکان و نوجوانان استان است اضافه کرد: طی این هفته با هدف بهره مندی کودکان از فعالیت های متنوع فرهنگی، هنری و ادبی در کانون پرورش فکری کودکان بصورت ویژه مراکز کانون پذیرای کودکان و نوجوانان و همچنین اولیای تربیتی است.

وی گفت: کودکان و نوجوانان می توانند با عضویت در مراکز کانون علاوه بر امانت کتاب از بیش از ۴۰ فعالیت فرهنگی، هنری، ادبی، علمی و دینی بهره‌ مند شوند.

رئیس کمیته کودک و نوجوان خراسان شمالی با اشاره به اینکه نمایشگاه استانی «آینده را باید ساخت» در روز سه شنبه افتتاح می شود، بیان کرد: این نمایشگاه با حضور مسئولان استانی و به همت اعضای کمیته کودک و نوجوان استان به مدت سه روز در محل دهکده بسیج دایر است.