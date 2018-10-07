برنامه های مختلف در هفته پیوند اولیاء و مربیان دراستان اجرامی شود

به گزارش خبرنگار مهر، هادی زارع پور بعدازظهر یکشنبه در نشست هم اندیشی شورای انجمن اولیاء و مربیان استان افزود: این برنامه ها از ۲۴ مهرماه تا ۳۰مهرماه در مدارس اجرایی می شوند.

وی با بیان اینکه اولیاء دانش آموزان در تحقق مفاد سند تحول بنیادین آموزش و پرورش نقش مهمی دارند، تصریح کرد: لازمه برقراری ارتباط و تعامل مطلوب میان خانه و مدرسه داشتن نماینده و مسئولی کارآمد و مورد اعتماد است.

زارع پور افزود: علت یابی بروز برخی ناهنجاریها در رفتار دانش آموزان می تواند از خانه آغاز شود و اولیای دانش آموزان می توانند در این امر نقشی اساسی ایفا کنند.

وی اظهار داشت: باید برنامه ریزیها به گونه ای باشد که شرایط برای حضور اولیاء در اجرای بهینه برنامه ها فراهم شود.

زارع پور بیان داشت: برنامه تعالی مدیریت مدرسه گامی مؤثر برای تبدیل مدرسه به عنوان کانون آموزش یادگیرنده است