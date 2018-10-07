فعالین اقتصادی استان تهران پاسخ دشمن را با کار و تلاش می دهند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین مقیمی، عصر یکشنبه در نخستین یادواره شهدای روستایی و عشایر استان تهران طی سخنانی اظهار داشت: مرزهای جمهوری اسلامی ایران مطرود نمی ماند و راه خود را برای عبور به کشورهای دیگر به خصوص کشورهای اسلامی باز خواهد کرد.

اولین گروهی که به جبهه اعزام شدند عشایر لرستان و کهکیلویه بودند

مقیمی در ادامه با اشاره به اینکه دشمن می خواهد اصل انقلاب را از بین ببرد و با نظام جمهوری را تسویه حساب کند و نگذارند این انقلاب ادامه پیدا کند افزود: انها به خوبی درک کرده بودند که این انقلاب با رهبری امام و پشتیبانی مردم و وحدتی که در جامعه است می تواند در همه کشورهای اسلامی و قلوب مردم مسلمان جای خود را باز کند و همین حرکت در دیگر کشورها به نتیجه برسد لذا از همان پیروزی انقلاب برنامه ریزی های متعدد را به انجام رسانند تا انقلاب از حرکت بایستد و در محدوده مرزهای ما بایستد و لذا برنامه های مختلف را طراحی کردند و به اجرا در اوردند و در داخل کشور و نقاط مختلف مسائلی را مطرح کردند و اقدامات زیادی را به انجام رساندند و مردم را می خواستند درگیر این مسائل کنند و وقتی به نتیجه نرسیدند جنگ تحمیلی را با تشویق عراق برای حمله به ایران اغاز کردند.

وی گفت: ۳۱شهریور ماه سال ۵۹ زمانی که تنها یکسال از پیروز ی انقلاب می گذشت و همه مدیران به دنبال جبران عقب ماندگی های کشور بودند جنگ نابرابر در کشور را اغاز کردند و حمله از زمین و هوا شروع شد وقتی فرودگاه ها مورد حمله واقع شد امام پیامی به مردم داد که دیوانه ای سنگی را انداخته و همه ما باید تلاش کنیم تا این کار را پاسخ دهیم و چون ما در کشور اماده جنگ نبودیم و برای حمله و دفاع هم تجهیزاتمان مهیا نبود و به دنبال سازندگی در امورات کشور بودیم دشمن از این استفاده کرد و مقدار زیادی از خاک را به اشغال در اورد.

استاندار تهران با بیان اینکه دشمن می خواست ظرف ۳ روز ایران را تصرف کند بیان داشت: ۱۵ لشکر مکانیزه در زمین، نیروی هوایی و دریایی همگی با هم این حرکت را آغاز کردند و امام از مردم خواست عشایر غیور با تهاجم دشمن آنان مقابله کنند و اولین گروهی که به جبهه اعزام شدند عشایر لرستان و کهکیلویه بودند که با سلاح های شخصی خود وارد عرصه شدند و در آن زمان گرچه نیروی نظامی ، ارتش و سپاه نوپا و شهربانی و کمیته انقلاب اسلامی به سمت جبهه ها رفتند و مانع پیشروی دشمن شدند و نیروی هوایی با اقدامات مناسب نقش خوبی را ایفا کرد اما دفاع روستائیان و عشایر نیز بی نظیر بود.

مردم در بازسازی کشور پس از جنگ بیشترین نقش را داشتند

مقیمی گفت: در زمان جنگ امام از مردم خواست به سمت جبهه ها بروند و شجره طیبه بسیج در آن زمان بود که شکل گرفت و مردم توانستند دشمن را زمینگیر کنند و خاک ایران را از دشمن حفظ کردند لذا این پیروزی ها مرهون از خودگذشتگی کسانی است که جان خود را دادند تا امنیت ما برقرار شود شهدایی که طی ۸ سال سرمایه های اصلی خود و سلامت خود را تقدیم کردند وتحت فرماندهی امام قرار گرفتند و کشور ما جز معدود کشورهایی بود که اشغال شد و باز توانست خاک خود را تمام کمال به دست اورد و این عزت و افتخار مدیون خانواده شهدا است.

استاندار تهران با بیان اینکه پس از پیروزی رزمندگان برای بازسازی کشور روی پا خود ایستادیم و مردم در بازسازی بیشترین نقش را داشتند افزود: در دنیا وقتی جنگ می شود کشورهای دیگر برای کمک به ان کشور وارد صحنه می شوند اما در ایران فقط مردم بودند که بازسازی ۵ استان درگیر در جنگ و ۳۳ شهرستان تخریب شده و اماده کردن فضا برای ۳ میلیون اواره جنگ را بر عهده گرفتند و ما توانستیم بدون کمک دیگران این بازسازی را انجام دهیم.

وی با اشاره به برنامه های دیگر و پیشرفت های علمی و بازسازی و توسعه کشور گفت: در همه این موارد و صحنه های تکرار نشدنی نیز مردم بودند که نقش تعیین کننده داشتند و در زمان امام با فرمان امام و امروز هم با فرمان رهبر در صحنه های مختلف حاضر می شوند تا دین خود را به شهدا ادا کنند لذا مردم در همه صحنه ها حاضر می شوند تا گوشه ای از ایثارگری های شهدا را پاسخ دهند.

فعالین اقتصادی پاسخ تحریم اقتصادی را با کار در کارخانه ها می دهند

مقیمی گفت: در شرایط فعلی که جنگ اقتصادی اغاز شده و امریکا از همه دنیا می خواهد که ما را تحریم کنند و از فناوری های جدید ما را محروم کنند و امکانات و ماشین الات و مواد مورد نیاز ما را در اختیارمان نگذارند و با تحریم ظالمانه باز همین مردم هستند که در تمام صحنه ها با حضور خود پاسخ لازم را به دشمن می دهند.

استادار تهران بیان داشت: مهندسینی که در زمان جنگ نیاز جبهه ها را تامین کردند و تکنسین ها ی ماهر امروز همان مهندسین و مدیران و تکنسین ها و کارگزارن و کشاورزان هستند که برای اینکه کشور در این جنگ اقتصادی روی پا بایستد باز باید همان راهی را که در زمان جنگ انتخاب کردند را برگزینند و در مزارع و کارحانه جات کار می کنند ونیازها را برطرف می کنند تا جنگ اقتصادی را پشت سر بگذارند و موفق شدیم.

وی موفقیت مردم را وجود ۲ عامل مهم دانست و اظهار داشت: عامل اول تبعیت از رهبری است همانطور که رهبر از همه ما خواست در این جنگ اقتصادی هوشیار تر و فعال تر و جدی تر به کار ادامه دهیم و همه کسانی که در بخش های مختلف مشغول هستند این پیام را درک کردند و با انگیزه تر از دیروز به کار خود ادامه می دهند و دومین عامل دینی است که به شهدا و خانواده هایشان داریم چرا که انان رفتند تا این کشور را به استقلال برسانیم و این کشور الگو و اسوه در جهان اسلام بشود و این خواست همه مردم و شهدا و رهبر است و امروز همه فعالین اقتصادی تلاش می کنند پاسخ دشمن را در کارخانه جات و مزارع بدهند و همه افراد و مسئولین در استان تهران در مزارع و کارخانه جات و ادارات و همه جا برای این موفقیت تلاش می کنند و امیدواریم که بتوانیم سهم خود را ادا کنیم و در مقابل شهدا رو سپید باشیم.