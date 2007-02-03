در گفتگوی مهر با کارشناسان و مسئولان عنوان شد: عزت و آزادگی امام حسین (ع) در قیام عاشورا نهفته است

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با اشاره به علل قیام امام حسین(ع) و همچنین نوع نگاه، فلسفه سیاسی و انسان شناسی وی که سرشار از عزتی و آزادگی است تأکید کرد : می توان اهداف، نگاه و فلسفه سیاسی اباعبدالله را مصداق بارز عزت دانست.



اهداف و فلسفه سیاسی اباعبدالله مصداق بارز عزت است

عماد افروغ نماینده تهران و رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در این زمینه اظهار داشت: اگر بخواهیم عزت و آزادگی در نهضت امام حسین را بررسی کنیم باید به اهداف این قیام توجه داشته باشیم، اهدافی که حضرت اباعبدالله مطرح کردند، چرا که تنها پس از مطرح شدن علل قیام مشخص می شود که این علل چه نوع نگاهی به عالم دارد.

وی افزود: حضرت اباعبدلله در خطبه روز عاشورای خود با اشاره به این که هدف از قیام امر به معروف است این امر را تصریح کرد که نهادینه شدن فسق و فجور والی مسلمین وی را وادار به قیام کرد و نهادینه شدن فسق و فجور به نام دین و اسلام اشاره مستقیم به این امر است که بخش اعظم قیام فلسفه قیام امام حسین(ع) امر به معروف و نهی از منکر است به طوری که این قیام و شهادت را می توان مصداق امر به معروف و نهی از منکر دانست.

وی گفت: از آنجا که امر به معروف و نهی از منکر در بالاترین سطح صورت گرفته می توان گفت که فلسفه عزت و آزادگی در چنین اهدافی نهفته است. این نگاه مبتنی بر یک فلسفه سیاسی و انسان شناسی خاص است و شاید به صورت بسیار خلاصه بتوان آن را به فرمایش امام حسین (ع) نسبت داد که فرمود مثل من با مثل یزید بیعت نمی کند.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: نگاهی که امام حسین به انسان، هستی، خدا ، جامعه دارند سرشار از عزت است و به لحاظ تاریخی به جایی می رسد که نمی تواند به اقتضای حفظ وحدت سکوت کند چرا که دیگر اقتضای سکوت ندارد . انحراف به قدری متراکم شده که برای نجات دین باید قیام کرد.

وی گفت: برخی اعتقاد دارند امام حسین(ع) با علم به شهادت به این مبارزه رفت تا شهید شود و برخی معتقدند امام حسین(ع) علم به شهادت نداشت و تنها قصد قیام داشت، درحالی که من معتقدم این دو مسئله قابل جمع است. فردی در جایگاه امام حسین(ع) که با علم به شهادت قیام می کند، یعنی در راه تشکیل حکومت اسلام باید تا پای جان نیز ایستاد که این امر درسی برای همیشه تاریخ و نسلهای بعد است.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس هفتم تصریح کرد: زندگی، تربیت، نوع نگاه، فلسفه سیاسی و اهداف قیام حضرت اباعبد الله می تواند مصداق مفهومی به نام عزت باشد و اگر بخواهیم تمام اهداف، نگاه و فلسفه سیاسی وی را خلاصه کنیم می توانیم در یک کلمه به نام عزت خلاصه کنیم . نگاهی سربلند، پر افتخار و نگاهی ضد خفت پذیری و ضد زیر بار ذلت رفتن را کاملاً نشان می دهد. بی تردید رمز و راز بقای آفرینش در قیام حضرت اباعبدالله است.

آزادگی؛ عامل محبوبیت امام حسین(ع) در فرهنگهای مختلف

حجت الاسلام محمود تقی زاده داوری رئیس مؤسسه شیعه شناسی اظهار داشت: عزت و آزادی هر دو از ارزشهای متعالی فرهنگهای بشری هستند و اختصاص به جامعه ایرانی، اسلام و حتی جامعه دینی ندارند. در همه فرهنگها الگوها، آموزشهای رسمی و غیر رسمی به گونه ای است که افراد عزیز و آزاد تربیت شوند.

به گزارش مهر، وی یادآور شد: اگر با الگوهایی که چون حضرت حسین بن علی (ع) امام بزرگ شیعیان و فرزند پیامبر رو به رو هستیم که می فرمایند: اگر دین ندارید واز آخرت و قیامت خوف و ترسی ندارید در دنیایی خود حر و آزاده باشی،. به این معنا است که چنین ارزشی به عالم واقعیت راه یافته و به نمونه عینی و خارجی تبدیل شده است و چنین رهبری توانسته حقیقت را در واقعیت نشان داده و به خود رسیده باشد، فردی که در عالم واقعیت به عالم حقیقت متصل است و ارزشهای حقیقی مثل عزت و آزادگی را به عالم واقعیت که عالم اضداد محسوب می شود منتقل کرده است.

حجت الاسلام تقی زاده داوری با اشاره به حدیث دیگری از حضرت سید الشهدا(ع) که می فرماید "خداوند مؤمن را عزیز آفریده و ذلت را برای او نمی پسندد"، گفت: این حدیث نیز تأکید می کند که امام حسین دارای چنین ویژگی بوده و در قیام خود نیز ذلت را نپذیرفته و عزیز مانده ، بندگی را نپذیرفته و آزاد مانده و به الگو ، نمونه ، رهبر و امامی تبدیل شده که می تواند این ارزشهای متعالی را به فرهنگهای مختلف نشان داده و زمینه پیرورش آنها را فراهم کند.

معاون پژوهشی دانشگاه قم تصریح کرد: شخصیت امام سوم شیعیان به علت نپذیرفتن ذلت و آزاده بودن محبوب است و این محبوبیت نه تنها در فرهنگ شیعی بلکه در فرهنگ اسلامی مورد توجه است، و اینکه توجه از فرهنگ اسلامی نیز فراتر رفته و حتی فرهنگ هندی را نیز تحت تأثیر قرار داده است به طوری که مورد تجلیل مهاتما گاندی نیز قرار گرفته و در فرهنگ زردشتی نیز مورد توجه است به طوری که عده ای از زردشتیها در مدح وی شعر سروده اند . تجلیل سایرفرهنگها از این شخصیت نشان می دهد که امام حسین(ع) از فرهنگ خود فرا تر رفته و الگوی فرهنگ بشری شده، همواره برای بشرت آموزه و هدایت داشته و رفتار زندگی افراد مختلف را شکل می دهد.

امام حسین (ع) عزت انسانی را در بالاترین سطح حفظ کرد

حجت ‌الاسلام علیرضا اعرافی رئیس مرکز جهانی علوم اسلامی درباره عزت و آزادگی در قیام عاشورا گفت: در حادثه و واقعه عاشورا، شاهد تجلی پیامهای بسیار درخشان و مختلفی هستیم که ارائه کننده مجموعه ای از آموزه ها و تعالیم بلند اسلام و ارزشهای والای اسلامی و انسانی است که به صورت عینی و ملموس مشاهده می شود.

وی افزود: یکی از این پیامهای بزرگ، عزت و بزرگواری است که در حقیقت امام حسین(ع) و یاران با وفای وی در روز عاشورا و حوادث پس از آن روح بزرگواریی و عظمت و ذلت ناپذیری را به نمایش گذاشتند که این امر دفاع از یک ارزش بزرگ انسانی بود که انسانیت و گوهر انسانی نباید دربرابر ظلم تحقیر شود.

حجت الاسلام اعرافی با اشاره به این حقیقت که واقعه عاشورا توسط امام حسین (ع) خلق شد اما زینب کبری(س) و زنان قهرمان و قافله اسیران نیز روح عزت و عظمت و شکوه اسلامی را در تاریخ حفظ کردند، ابراز امیدواری کرد که دنیای امروز بار دیگر به عاشورا و پیامهای بلند آن بازگشته و عزت و عظمت انسانی و اسلامی را با منش و شخصیت و رفتار خود به نمایش گذاشته شود.

وی با اشاره به اهمیت روح حماسی عاشورا و عزاداری ها، خواستار جلوگیری از تحریفات شد و استدلال کرد که عاشورا مظهر آزادگی و عظمت و شکوه انسان است و این تحریفات آن را به امری دور از ارزشها تبدیل می کند. بازخوانی حادثه عاشورا متناسب با زمان، ادبیات و گفتمان جدید فضایی فراهم می کند تا جوانان نسل امروز از پیامهای حماسه عاشورا بهره گیرند.



پیام امام حسین(ع) آزادگی برای تمام بشریت بود

حجت الاسلام ابوالحسن نواب رئیس مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب قم در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با عزت و آزادگی در نهضت امام حسین (ع) اظهار داشت: عزت و آزادگی دو هدف اصلی قیام عاشورا بوده است.اگر آزادگی در قیام سید الشهدا(ع) وجود نداشت تسلیم می شد و اگر خواستار عزت خود و همچنین عزت اسلام نبود به سازش با یزید تن می داد.

به گزارش مهر، حجت الاسلام نواب با اشاره به خطبه ای از امام حسین در روز عاشورا گفت: امام حسین(ع) می فرماید: اگر دین ندارید و از معاد نمی ترسید دست کم آزاده باشید این امر به معنای آن است امام حسین (ع) در روز قیام همه انسانها را به آزادگی دعوت کرده و دعوت خود را صرفاً به مسلمانان و شیعیان محدود نکرده است.

حجت الاسلام نواب گفت: فلسفه قیام عاشور باعث شده که این قیام از حرکت فردی به حرکتی جمعی تبدیل می کند. چرا که آن را در قید زمان و مکان قرار نمی دهد و همه روزها را عاشوررا و همه زمین را کربلا می داند، هرگاه معادله قدرت مصداق عاشورا شد فلسفه کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا معنا می یابد .



امام حسین(ع) مظهر عزت و آزادگی است

علاقه به خدا در امام حسین (ع) به قدری قوی بود که هیچکدام از این علقه ها مانع رفتن به سمت خدا و عزت واقعی نشد.

حجت الاسلام محمد حسن نبوی، معاون تبلیغ و آموزشهای کاربردی حوزه علمیه قم اظهار داشت: آزادگی به معنای واقعی کلمه این است که انسان بتواند از بندها خود را آزاد کرده و در گروه دنیا و علائق دنیوی قرار نگیرد. آخرین علقه ای که انسان به آن علاقه دارد جان خود است و امام حسین(ع) در روز عاشورا در عمل نشان داد علاقه به خدا در در وی به قدری قوی است که هیچکدام از این علقه ها مانع رفتن به سمت خدا و عزت واقعی نمی شود.

حجت الاسلام نبوی با اشاره به حدیثی از امام حسین که می فرماید "جایگاه من ، جایگاه کسی نیست که از مرگ بترسد"، یادآور شد: امام حسین(ع) آخرین علقه حائز اهمیت برای انسان که جان است و تا آخرین لحظه در راه حفظ آن تلاش می کند را کنار گذاشته و اظهار می دارد که از مرگ هراسی ندارم.

معاون تبلیغ و آموزشهای کاربردی حوزه علمی قم یاد آور شد: امام حسین (ع) می فرماید "مرگ در راه عزت چیزی به جز زندگی واقعی و دائمی نیست" بنابراین زندگی در جهت عزت و آزادی نگاهی تازه به دریچه ورود انسان به زندگی همیشگی است که انسان زندگی ناپایدار خود را با زندگی پایدار معاوضه می کند. به طوری که حضرت اباعبدالله (ع) در جای دیگر به حیات با ذلت اشاره کرده و آن را به مرگ بدون حیات تعبیر کرده و اظهار داشته که آیا شما بیش از این می توانید نسبت به من ظلم کنید که مرا به قتل برسانید، من از مرگ در راه خدا استقبال می کنم اما بدانید نمی توانید مجد و عظمت مرا شکسته و عزت و شرف مرا نابود کنید. در این صورت هیچ باکی از مرگ نیست.

متن عمل سیدالشهدا(ع) مصداق عزت و سرافزازی است

محور حرکت حضرت سید الشهدا نجات بشریت از روح ذلت و اسارت باجگیرها و افراد هواپرست و همچنین شعارها و متن عمل حضرت سید الشهد مصداق عزت و سرافرازی محسوب می شود

به گزارش مهر، حجت الاسلام کاظم صدیقی پژوهشگر دینی گفت: امام حسین با شعار مشهور هیهات منه الذله به وضوح تبیین می کرد که فرد ناپاکی وی را بین دوراهی ذلیل شدن و تلیم شدن قرار داده؛ اما ذلت از این امام بزرگوار و خانواده آن دور است؛ بنابراین ذلت را رها و با سرافرازی مرگ را به جان پذیرفت.

این پژوهشگر دینی تصریح کرد: امام حسین(ع) می فرماید: مرگ آری ولی ذلت هرگز؛ که این شعارحرف روز تلقی می شود و هر کس که از خو و خصلت انسان خبر دارد حرف امام حسین را با تمام وجود می پذیرد. به طوری که این شعار مصداق عملکرد مردم ایران در پیروزی انقلاب دانستی که با توسل به آن به مثابه یک حربه درمقابل فشار خارجی و فتنه های داخلی مقابله کردند.

حجت الاسلام صدیقی این امر را نشانه روحیه آزادگی و عشق به پرستش خدا که گسستن زنجیرهای پرستش دیگران است توصیف کرد و گفت: این امر در هر ملتی به وجود آید آن ملت به مقاصد عالیه حریت و آزادگی نائل می شود. بذری که امام حسین در روز عاشورا با خون خود افشاند در کشور ما، لبنان، فلسین و عراق به بر نشسته است و ملتهای گرفتار اگر به شعار هیات منه الذله ایمان داشته باشند، می توانند درمقابل اشغالگران و افرادی که خواستار ذلت هستند ایستادگی کنند.