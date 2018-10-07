  1. استانها
  2. تهران
۱۵ مهر ۱۳۹۷، ۱۷:۴۳

با تلاش ماموران انتظامی؛

سارقان زورگیر در غرب تهران دستگیر شدند

سارقان زورگیر در غرب تهران دستگیر شدند

شهریار- فرمانده انتظامی شهرستان شهریار از دستگیری ۲ سارق زورگیر در این شهرستان با تلاش ماموران انتظامی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر ، سرهنگ فردین جوزانی فر بعد از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: چند شهروند به ماموران پلیس شهریار مراجعه و اظهار داشتند، که ۲ نفر موتور سوار با پلاک پوشانده شده، در حالی که این شهروندان در محل های خلوت شهر تنها بودند، به آن ها حمله و اقدام به زورگیری کرده اند.

وی افزود: ماموران پلیس سریعا نسبت به دستگیری این زورگیران اقدام و توانستند پس از مدتی تعقیب و گریز و با شگردهای خاص پلیسی آن ها را دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان شهریار ادامه داد: این ۲ فرد دستگیر شده در بازجویی های فنی پلیس به چند فقره زورگیری اعتراف کردند و برای تکمیل پرونده و انجام مراحل قانونی و صدور حکم لازم به دستگاه قضائی معرفی شدند.

وی تصریح کرد: پلیس با تمام توان آماده مقابله جدی و قاطعانه با هنجارشکنان و مخلان امنیت و آرامش شهروندان است.

کد مطلب 4423603

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها