سارقان زورگیر در غرب تهران دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر ، سرهنگ فردین جوزانی فر بعد از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: چند شهروند به ماموران پلیس شهریار مراجعه و اظهار داشتند، که ۲ نفر موتور سوار با پلاک پوشانده شده، در حالی که این شهروندان در محل های خلوت شهر تنها بودند، به آن ها حمله و اقدام به زورگیری کرده اند.

وی افزود: ماموران پلیس سریعا نسبت به دستگیری این زورگیران اقدام و توانستند پس از مدتی تعقیب و گریز و با شگردهای خاص پلیسی آن ها را دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان شهریار ادامه داد: این ۲ فرد دستگیر شده در بازجویی های فنی پلیس به چند فقره زورگیری اعتراف کردند و برای تکمیل پرونده و انجام مراحل قانونی و صدور حکم لازم به دستگاه قضائی معرفی شدند.

وی تصریح کرد: پلیس با تمام توان آماده مقابله جدی و قاطعانه با هنجارشکنان و مخلان امنیت و آرامش شهروندان است.