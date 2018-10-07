۱۵ مهر ۱۳۹۷، ۱۸:۱۱

رئیس پلیس فتا عنوان کرد؛

ترویج فرهنگ شهادت‌طلبی یکی از راه های مقابله با جنگ نرم دشمن

رئیس پلیس فتا ناجا در دیدار با خانواده شهدا و ایثارگران گفت: با شناخت دیدگاه های شهدا میتـوان فرهنـگ شهادت طلبی را در جامعه رواج داد و با جنگ نرمی که دشمن به راه انداخته، مقابله کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس،  سردار سید کمال هادیانفر به مناسبت گرامیداشت هفته ناجا در دیدار با خانواده شهدا و ایثارگران  افزود: وقتـی  کسی در راه خـدای عزّوجـلّ کشـته شـد،  برتر از آن هیچ کـار نیکـی وجـود ندارد.

وی با اشاره به سخنان امام خمینی(ره) مبنی بر اینکه " شهادت برای ما فیض عظیمی است، جوان های ما شهادت را آرزو دارند و ملتی که شـهادت را آرزو دارد پیروز است"، تصریح کرد: با شناخت دیدگاه های شهدا میتـوان فرهنـگ شهادت طلبی را در جامعه ترویج داد و با جنگ نرمی که دشمن به راه انداخته است، مقابله کرد.

سردار هادیانفر بر نقش و جایگاه بی‌بدیل شهدا و ایثارگران انقلاب اسلامی در پیروزی، تثبیت، حفظ نظام اسلامی و صبر و مقاومت خانواده‌های آنان در تاریخ انقلاب تاکید کرد و گفت: خانواده شهدا و ایثارگران به عنوان وارثان اصلی انقلاب اسلامی نقش‌ به سزایی در حفظ ارزش‌ها و تداوم راه امام راحل (ره ) و شهدا دارند.

رئیس پلیس سایبری کشور در خاتمه گفت: امروز نیز نوبت ما است تا ادامه دهنده راه شهیدان باشیم و با تکریم خانواده‌های آنان نشان دهیم که هنوز یاد و خاطره آنان زنده و جاودان است.

گفتنی است، در پایان این نشست صمیمی از ایثار و خدمات ارزنده خانواده مدافع حرم " محسن اشرفی " و خانواده شهید سردار " چراغعلی " رئیس بازرسی پلیس آگاهی تقدیر شد.

