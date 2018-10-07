به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار سید کمال هادیانفر به مناسبت گرامیداشت هفته ناجا در دیدار با خانواده شهدا و ایثارگران افزود: وقتـی کسی در راه خـدای عزّوجـلّ کشـته شـد، برتر از آن هیچ کـار نیکـی وجـود ندارد.

وی با اشاره به سخنان امام خمینی(ره) مبنی بر اینکه " شهادت برای ما فیض عظیمی است، جوان های ما شهادت را آرزو دارند و ملتی که شـهادت را آرزو دارد پیروز است"، تصریح کرد: با شناخت دیدگاه های شهدا میتـوان فرهنـگ شهادت طلبی را در جامعه ترویج داد و با جنگ نرمی که دشمن به راه انداخته است، مقابله کرد.

سردار هادیانفر بر نقش و جایگاه بی‌بدیل شهدا و ایثارگران انقلاب اسلامی در پیروزی، تثبیت، حفظ نظام اسلامی و صبر و مقاومت خانواده‌های آنان در تاریخ انقلاب تاکید کرد و گفت: خانواده شهدا و ایثارگران به عنوان وارثان اصلی انقلاب اسلامی نقش‌ به سزایی در حفظ ارزش‌ها و تداوم راه امام راحل (ره ) و شهدا دارند.

رئیس پلیس سایبری کشور در خاتمه گفت: امروز نیز نوبت ما است تا ادامه دهنده راه شهیدان باشیم و با تکریم خانواده‌های آنان نشان دهیم که هنوز یاد و خاطره آنان زنده و جاودان است.

گفتنی است، در پایان این نشست صمیمی از ایثار و خدمات ارزنده خانواده مدافع حرم " محسن اشرفی " و خانواده شهید سردار " چراغعلی " رئیس بازرسی پلیس آگاهی تقدیر شد.