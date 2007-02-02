نباید از آرمان ها و ارزش های انقلاب فاصله بگیریم

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله استادی در خطبه های نماز جمعه این هفته قم ضمن گرامیداشت دهه فجر و تسلیت شهادت امام سجاد(ع) تصریح کرد: صحیفه سجادیه و دیگر کتابهای امام سجاد(ع) می تواند راهگشای بشر در دنیای کنونی باشد.

وی در ادامه بر تجلیل شخصیت بنیانگذار انقلاب اسلامی تاکید کرد و افزود: بیان تاریخ انقلاب برای نسل جوان وظیفه مردم و مسئولان است ، چون تاریخ انقلاب سازنده و راهگشا می تواند باشد.

خطیب جمعه قم با بیان اینکه نباید از ارزشهای انقلاب اسلامی فاصله بگیریم اظهار داشت: ما در دهه مبارک فجر باید به وضعیت فعلی کشور بازنگری کنیم و ببینیم آیا آنچه که اکنون در کشور جریان دارد چه میزان با آرمانها و اهداف انقلاب همخوانی دارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: کسی که در راه نظام اسلامی به هر نحوی تلاش نماید با تقواترین افراد است.

آیت الله استادی ایجاد جنگ داخلی در لبنان، فلسطین، عراق و افغانستان را مهمترین نقشه دشمنان اسلام بخصوص آمریکا دانست.

وی افزود: امروز دشمنان در سراسر دنیا در تلاش هستند تا ممالک اسلامی و مسلمانان را از شیعیان بترسانند و ما باید شیعه را بیش از پیش به جهان معرفی کنیم و جهان اسلام باید بداند که شیعه با هیچ مسلمانی عداوت و دشمنی ندارد.

امام جمعه موقت قم در پایان با اشاره به مسئله دستیابی به دانش هسته ای اظهار داشت: ملت یکپارچه پشتیبان و پیرو ولایت فقیه است و در دستیابی به انرژی هسته ای مردم و مسئولان با یکدیگر اتفاق نظر دارند.