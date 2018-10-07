فصل صید ماهیان استخوانی از دریای خزر آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر ایلدریم در این باره اظهارکرد: فصل صید ماهیان استخوانی از دریای خزر از امروز با حضور ۴ هزار صیاد گیلانی آغاز شد.

وی افزود: براساس اعلام شیلات ایران به دلیل سرمای زودرس هوا و برای حمایت از صیادان زمان آغاز فصل صید ماهیان استخوانی دریای خزر امسال از ۲۰ مهر به ۱۵ مهر تغییر کرد.

معاون صید و بنادر ماهیگیری شیلات گیلان گفت: با آغاز فصل صید ماهی استخوانی دریای خزر در گیلان برای ۱۲ هزار نفر به صورت مسنقیم و غیر مستقیم شغل ایجاد شد.

وی با بیان اینکه پیش بینی می شود در صورت مساعد بودن شرایط جوی صیادان گیلانی امسال بیش از۳ هزار تن ماهی استخوانی صید کنند، خاطرنشان کرد: بر اساس آخرین برآورد سازمان شیلات ذخیره ماهی سفید دریای خزر ۲۸ هزار تن و کفال ۷ هزار و ۲۰۰ تن است که صیادان شمال کشور مجاز هستند فقط ۲۰ درصد آن را صید کنند.

۴ هزار صیاد گیلانی عضو ۵۱ تعاونی صید پره از امروز تا ۱۵ فروردین سال آینده در آب‌های ساحلی دریای خزر از آستارا تا چابکسر می توانند ماهی استخوانی صید کنند.

سفید، کفال، سیم و سوف بیشترین ماهیان استخوانی دریای خزر است که در گیلان صید می شود.