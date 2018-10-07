شرایط فعلی کشور بهترین فرصت برای تولید داخل است

به گزارش خبرنگارمهر، عیسی منصوری بعدازظهر یکشنبه در جلسه کارگروه تخصصی اشتغال خراسان رضوی اظهارکرد: شرایط اقتصادی کشور برخی از عرصه های تولیدی از جمله پوشاک و کفش را رونق داد و برخی از صنایع مانند خودروسازی را دچار رکود کرده است.

وی افزود: در این دوره متناسب با شرایط هر حوزه برنامه ریزی لازم انجام شده و اگر منابع و تسهیلات به بخش های پررونق در دوره رکورد داده شود می توان به رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال کمک کرد.

معاون وزیر کار بیان کرد: در حوزه پوشاک سالانه ۱۵ میلیارد دلار هزینه می شود که با توجه به شرایط اقتصادی قاچاق دیگر صرف نمی کند و این شرایط بهترین فرصت برای تقویت این صنعت و احیای مجدد آن است.

منصوری بیان کرد: در شرایط جدید تلاش شده منابع اشتغال روستایی در حوزه های مربوطه هزینه و سرمایه گذاری شود از این رو باید در انتخاب طرح ها دقت و حساسیت بیشتری اعمال شود.تا کنون از ۱۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات توسعه اشتغال روستایی نیمی از آن از طریق بانک ها در اختیار استان ها قرار گرفته است.

وی گفت:حدود ۶ هزار میلیارد تومان از محل افزایش قیمت دلار و ارز به منابع تسهیلات اشتغال روستایی افزوده شده که در مجموع حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان می باشد. در سطح ملی سهم خدمات از این تسهیلات ۱۵ و گردشگری ۱۰ درصد است.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی اظهارکرد: ۳ میلیارد تومان از تسهیلات اشتغال پایدار روستایی به حوزه اشتغال حمایتی تخصیص داده شده و کمیته امداد ، بهزیستی ، بنیاد شهید و امور ایثارگران و سایر تشکل های مردم نهاد مشمول استفاده از این تسهیلات می شوند.

منصوری گفت: طرح توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستایی در ۴۹۰ روستایی که بیشترین مراوده را با روستاهای اطراف خود داشته اند اجرایی می شود که این طرح تاکنون در ۱۲۸ روستا به صورت پایلوت اجرا شده است.