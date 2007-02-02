عاشورا ایران اسلامی را به عزت و اقتدار رساند

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، نماینده ولی فقیه در مازندران با بیان مطلب فوق در خطبه های نماز جمعه مرکز استان افزود: ماهیت نهضت عاشورا یک مثلث نورانی است که منهای امام سجاد و حضرت زینب، اهمیتی ندارد.

وی تصریح کرد: عاشورا و حقایق ابدی اش با وجود این دو اسوه به هویت رسید و از این طریق نهضت عاشورا مهر ابدیت آن برای همیشه تاریخ در جهان به ثبت رسیده است.

خطیب جمعه ساری خاطرنشان کرد: حضور در مراسمات و مجالس عزاداری اباعبدالله الحسین (ع) به مانند زیارت قبور آن امام همام است و از مومنین خواست ضمن عزاداری و ذکر مصائب آن حضرت، خصائل و مناقب وی را بیاموزند.

وی همچنین ادامه داد: نصب کتیبه ها، شعارها و پرچم های امام حسین(ع)در مساجد و تکایا باعث شفاعت خواهی آن حضرت در روز قیامت می شود.

طبرسی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به حضور پرشور مردم در همه صحنه های انقلاب و تبریک یو م الله دهه فجر اظهار داشت: مردم مسلمان ایران امسال، 22 بهمن استثنائی و پرشوری را به معرض جهانیان نمایش می گذارند.

امام جمعه ساری همچنین تهدیدهای آمریکا برای مذاکره با ایران را بی اساس خواند و گفت: آمریکا در صدد جنگ روانی و ایجاد تفرقه بین شیعه و سنی و مردم قدرشناس ایران اسلامی است.

وی یادآور شد: مردم مسلمان ایران در سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی پاسخ دندان شکن کوبنده ای را به آمریکا یاوه گو و ایادی استکباری غرب خواهند داد.