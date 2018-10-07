لزوم مشارکت جدی همگانی در برپایی باشکوه مراسم اربعین حسینی

به گزارش خبرنگار مهر، سید زین العابدین موسوی عصر امروز یکشنبه در جلسه ستاد اربعین شهرستان آبادان در محل سرسرای اجتماعات فرمانداری این شهر با بیان اینکه، مراسم اربعین حسینی از مهمترین مراسم هایی است که همه ساله از سوی هواداران و عاشقان اباعبدالله برگزار می شود، گفت: باید علاوه بر مردم، دستگاه ها و مدیران شهری و آنانی که دل در گرو امام حسین(ع) دارند برای برگزاری آئینی آبرومند و باشکوه تلاش کنند.

وی با اشاره به اینکه در ایام اربعین تمامی نگاه های به کارکرد مردم و مدیران منطقه است، افزود: بکوشیم تا با تمام توان مراسمی در سطح بالا و در حد قابل قبول آنگونه که مورد تاکید مقام معظم رهبری و هیئت دولت و سایر مسئولان عالی رتبه کشوری، استانی و حتی در شهرستان است، برگزار شود.

موسوی با ابراز تاسف از اینکه برخی دستگاه های شهری در ایام هفته دفاع مقدس به تعهداتشان عمل نکردند، اظهار کرد: مراسم اربعین مراسمی با تفاوت بسیار نسبت به سایر آئین هاست؛ بنابراین هیچگونه کوتاهی و یا کم کاری از سوی دستگاه های اجرایی و خدمات رسان پذیرفتنی نیست.

سرپرست فرمانداری آبادان تصریح کرد: اگر کسی قدری غیرت داشته باشد نباید برای اربعین دست روی دست بگذارد و به بهانه های مختلف از خود رفع تکلیف کند، همه ما موظف به برگزاری باشکوه مراسم اربعین هستیم و لذا با تمام توان و حس مسئولیت پذیری این جلسه را دنبال و مصوبات را به اجرا درمی آوریم.

موسوی یادآور شد: مراسم اربعین حسینی یک مراسم عادی نیست لذا کوشش ما بر آن است که به بهترین نحو ممکن انجام شود از این رو اتخاذ تصمیمات مهم و عملی و لزوم اجرای کامل این تصمیمات در دستور کار ستاد اربعین آبادان قرار دارد.

وی از آبادان به عنوان مهمترین شهرستان معین خرمشهر در برگزاری آئین اربعین حسینی نام برد و خاطر نشان کرد: با درک درست از این واقعیت باید تمامی دستگاه های خدماتی و اجرایی شهر با هر آنچه در اختیار دارند در برگزاری آئین باشکوه اربعین وارد میدان کار شوند.

موسوی گفت: موضوع پایش عملکرد دستگاه های اجرایی در این خصوص انجام می شود و هر دستگاهی که از وظایف محوله خود کوتاهی شود با آن برخورد و مراتب پیگیری می شود، باید اهمیت موضوع را درک کنیم و مراسم باشکوهی را برگزار کنیم، موضوع تکریم جماعتی که وارد منطقه می شوند به درستی مد نظر و انجام قرار گیرد، موضوع خدمات رسانی و سرویس دهی به زائران با هدف برگزاری مراسمی آبرومند باید به عنوان یک اولویت دنبال شود.