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۱۵ مهر ۱۳۹۷، ۱۹:۲۳

مدیرعامل جمعیت هلال احمر مازندران خبر داد:

توزیع اقلام غذایی با اسب بین اهالی ۵ روستای محاصره در سیل تنکابن

توزیع اقلام غذایی با اسب بین اهالی ۵ روستای محاصره در سیل تنکابن

تنکابن - مدیرعامل جمعیت هلال احمر مازندران گفت: با اسب نسبت به توزیع اقلام غذایی بین اهالی پنج روستای محاصره در سیل اقدام شده است.

 به گزارش خبرنگار مهر، مجتبیاکبری شامگاه یکشنبه در نشست ستاد بحران مازندران در فرمانداری ویژه تنکابن با بیان اینکه در  ۵ روستای محبوس در سیل تنکابن اقلام غذایی و آب معدنی توزیع شده است ، گفت: شرایط پرواز بالگرد در این روستاها بویژه روستای پلطان وجود ندارد و به همین دلیل با اسب مجبور به توزیع اقلام غذایی هستیم.

وی افزود: در ۱۸ شهر مازندران عملیات امداد و نجات انجام شده و ۴۹۸ خانوار در مازندران خدمات امداد و نجات صورت گرفت.

اکبری اضافه کرد: ۳۱۲ مرود اسکان موقت ، ۲۷۸ تخلیه آب منازل  از جمله اقدامات انجام شده در استان بوده و  ۷۰ بسته غذایی در روستای پلطان تنکابن ، ۴۱ بسته در شیرود ، ۱۲ بسته در یوسف آباد  و ۱۵ بسته در ایثارده توزیع شده و این عملیات ادامه دارد.

کد مطلب 4423675

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