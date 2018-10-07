توزیع اقلام غذایی با اسب بین اهالی ۵ روستای محاصره در سیل تنکابن

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبیاکبری شامگاه یکشنبه در نشست ستاد بحران مازندران در فرمانداری ویژه تنکابن با بیان اینکه در ۵ روستای محبوس در سیل تنکابن اقلام غذایی و آب معدنی توزیع شده است ، گفت: شرایط پرواز بالگرد در این روستاها بویژه روستای پلطان وجود ندارد و به همین دلیل با اسب مجبور به توزیع اقلام غذایی هستیم.

وی افزود: در ۱۸ شهر مازندران عملیات امداد و نجات انجام شده و ۴۹۸ خانوار در مازندران خدمات امداد و نجات صورت گرفت.

اکبری اضافه کرد: ۳۱۲ مرود اسکان موقت ، ۲۷۸ تخلیه آب منازل از جمله اقدامات انجام شده در استان بوده و ۷۰ بسته غذایی در روستای پلطان تنکابن ، ۴۱ بسته در شیرود ، ۱۲ بسته در یوسف آباد و ۱۵ بسته در ایثارده توزیع شده و این عملیات ادامه دارد.