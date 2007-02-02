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۱۳ بهمن ۱۳۸۵، ۱۴:۳۷

/هفته هفدهم رقابت های فوتبال لیگ برتر - جام خلیج فارس/

توقف پرسپولیس مقابل برق شیراز در پایان نیمه اول

نیمه نخست مسابقه دو تیم فوتبال برق شیراز و پرسپولیس تهران در هفته هفدهم رقابت های لیگ برتر با تساوی به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان نیمه اول نخستین مسابقه هفته هفدهم رقابت های فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور، تیم های برق شیراز و پرسپولیس تهران به تساوی یک بر یک رضایت دادند.

در این دیدار که در ورزشگاه حافظیه برگزار می شود، احسان خرسندی در دقیقه 18 توانست روی پاس علیرضا نیکبخت واحدی دروازه تیم برق شیراز را بازکند.

پس از این گل این مهاجم جوان چند موقعیت گلزنی دیگر را به راحتی از دست داد تا در دقیقه 45 میرهانی هاشمی روی یک ضربه ایستگاهی که با اشتباه مدافعان پرسپولیس همراه شد، گل تساوی را به ثمر برساند.

هدایت ممبینی به همراه رضا سخندان و محمدرضا ابوالفضلی قضاوت این مسابقه را برعهده دارند.

کد مطلب 442368

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