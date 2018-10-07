پایگاه نظامی آمریکا در افغانستان هدف حمله راکتی قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آریانیوز افغانستان، بزرگترین پایگاه نظامیان آمریکایی در افغانستان از سوی طالبان هدف حمله راکتی قرار گرفت.

«ذبیح الله مجاهد» سخنگوی گروه طالبان با برعهده گرفتن مسوولیت این حمله راکتی، اعلام کرد که تلفات و خسارات زیادی به نیروهای آمریکایی در این پایگاه نظامی وارد شده است.

با این حال «محمد ایاز» فرمانده پلیس شهرستان «بگرام» استان پروان گفته است که حمله راکتی صبح امروز که از منطقه «مهتاب قلعه» به سوی پایگاه «بگرام» صورت گرفت، تلفاتی درپی نداشته است.

میدان هوایی بگرام بزرگترین پایگاه نظامی نیروهای امریکایی در افغانستان است که تا کنون بارها هدف حملات راکتی گروه طالبان قرار گرفته است.

طالبان هدف خود را خروج نیروهای خارجی و آمریکایی در افغانستان اعلام کرده و پیش شرط هرگونه پیوستن به گفتگوهای صلح را خروج این نیروها عنوان کرده‌اند.