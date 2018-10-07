قطار نظم و دوستی در تبریز به راه افتاد

رئیس پلیس راه آهن آذربایجان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این طرح با هدف آموزش پیشگیری از آسیب های خطوط ریلی وحرکت قطار دانش آموزی نظم و دوستی در تبریز آشنایی ساکنان محدوده خطوط راه آهن با قوانین ، مقررات و نکات ایمنی اجرا شد.

رسول حیدرزاده افزود: در این برنامه بیش از ۹۰ نفر از دانش آموزان مقاطع ابتدایی ۲ مدارس مجاور ازایستگاه راه آهن تبریز به مقصد آذرشهر حرکت کردند.

وی با بیان این که حرکت قطار از راه آهن، عبور از کنار شهرها را اجتناب ناپذیر می کند، گفت: متاسفانه بعضی از کودکان و نوجوانان به علت نداشتن آگاهی، اقدامات و رفتارهای پرخطری را در کنار ریل ها انجام داده و باعث آسیب رساندن به خود و دیگران می شوند.

رئیس پلیس راه آهن آذربایجان در پایان ابراز امیدواری کرد: با حرکت قطار نظم و دوستی توانسته باشیم این پیام را به تمام ساکنین حاشیه راه آهن منتقل کنیم تا در مراقبت،نظارت و کنترل فرزندانشان در حریم ریلی نقش موثرتری داشته باشند.