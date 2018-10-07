  1. استانها
  2. مازندران
۱۵ مهر ۱۳۹۷، ۲۰:۰۸

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر مازندران:

۸۰ کیلوگرم مواد مخدر طی ۲۴ ساعت در مازندران کشف شد

ساری - رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر مازندران از کشف ۸۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر طی ۲۴ ساعت گذشته در سطح استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علیرضا ثقفی اظهار داشت: به مناسبت هفته نیروی انتظامی طرح تشدید مقابله و مبارزه با قاچاقچیان و خرده فروشان موادمخدر طی ۲۴ ساعت گذشته در سطح استان به مرحله اجرا درآمد.

وی تصریح کرد: ماموران پلیس مبارزه با موادمخدر استان با همکاری عوامل انتظامی شهرستان ها طی ۵ مرحله عملیات در سطح استان موفق شدند ، بیش از ۸۰ کیلو گرم انواع موادمخدر را کشف کنند.

رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر استان با اشاره به شناسایی و دستگیری تعدادی از متهمان به تهیه وتوزیع موادمخدر از توقیف ۶ دستگاه خودرو در این ارتباط خبر داد وبا بیان اینکه متهمان پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند به خانواده ها هشدار داد : همواره مراقب فرزندان خود باشند تا در دام اعتیاد گرفتار نشوند.

