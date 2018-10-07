۸۰ کیلوگرم مواد مخدر طی ۲۴ ساعت در مازندران کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علیرضا ثقفی اظهار داشت: به مناسبت هفته نیروی انتظامی طرح تشدید مقابله و مبارزه با قاچاقچیان و خرده فروشان موادمخدر طی ۲۴ ساعت گذشته در سطح استان به مرحله اجرا درآمد.

وی تصریح کرد: ماموران پلیس مبارزه با موادمخدر استان با همکاری عوامل انتظامی شهرستان ها طی ۵ مرحله عملیات در سطح استان موفق شدند ، بیش از ۸۰ کیلو گرم انواع موادمخدر را کشف کنند.

رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر استان با اشاره به شناسایی و دستگیری تعدادی از متهمان به تهیه وتوزیع موادمخدر از توقیف ۶ دستگاه خودرو در این ارتباط خبر داد وبا بیان اینکه متهمان پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند به خانواده ها هشدار داد : همواره مراقب فرزندان خود باشند تا در دام اعتیاد گرفتار نشوند.