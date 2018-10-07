  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۱۵ مهر ۱۳۹۷، ۲۳:۱۵

ساختمان کلانتری ۲۳ گلمان ارومیه کلنگ زنی شد

ساختمان کلانتری ۲۳ گلمان ارومیه کلنگ زنی شد

ارومیه -همزمان با هفته نیروی انتظامی ساختمان کلانتری ۲۳ واقع در شهرک گلمان ارومیه به زمین زده شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده انتظامی استان آذربایجان غربی در مراسم کلنگ زنی کلانتری ۲۳ گلمان افزود: نیروی انتظامی مظهر اقتدار و رحمت نظام اسلامی است که مظلوم و کسی که مورد ظلم واقع شده است از او کمک می گیرد و ناتوان به او پناه می برد و کلانتری ها و پاسگاه ها مظهر کمک به ستمدیده و احیا کننده حق مظلوم هستند.

وی در ادامه از اصحاب رسانه به جهت انجام امر اطلاع رسانی برنامه ها تقدیر کرد و ادامه داد: امنیت مقدمه پیشرفت است و امنیت مردم برای پلیس خط قرمز است و کسانی که بخواهند امنیت مردم را به خطر اندازند پلیس و دستگاه قضا به شدت برخورد خواهد کرد.

سردار اصلانی افزود: با بررسی های صورت گرفته درصد کمی از مردم افکار مجرمانه دارند و بیش از ۹۷ درصد مردم قوانین و مقررات را به خوبی رعایت می کنند.

وی با بیان اینکه مردم بیشترین ارتباط را با کلانتری ها و پاسگاه ها دارند چرا که  کلانترها خانه امن مردم هستند گفت:  پس کلانتری ها و پاسگاه ها باید به بهترین وجه در شان مردم شریف استان باشند تا محیط امن و سالمی را برای مردم به ارمغان آورند.

ساختمان این کلانتری با یکهزار و ۱۳۴۹ مترمربع مساحت و ۸۰۴ مترمربع محوطه سازی با ۱۷ میلیارد ریال اعتبار در مدت ۱۸ ماه توسط اداره راه و شهرسازی احداث می شود.

کد مطلب 4423703

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها