ساختمان کلانتری ۲۳ گلمان ارومیه کلنگ زنی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده انتظامی استان آذربایجان غربی در مراسم کلنگ زنی کلانتری ۲۳ گلمان افزود: نیروی انتظامی مظهر اقتدار و رحمت نظام اسلامی است که مظلوم و کسی که مورد ظلم واقع شده است از او کمک می گیرد و ناتوان به او پناه می برد و کلانتری ها و پاسگاه ها مظهر کمک به ستمدیده و احیا کننده حق مظلوم هستند.

وی در ادامه از اصحاب رسانه به جهت انجام امر اطلاع رسانی برنامه ها تقدیر کرد و ادامه داد: امنیت مقدمه پیشرفت است و امنیت مردم برای پلیس خط قرمز است و کسانی که بخواهند امنیت مردم را به خطر اندازند پلیس و دستگاه قضا به شدت برخورد خواهد کرد.

سردار اصلانی افزود: با بررسی های صورت گرفته درصد کمی از مردم افکار مجرمانه دارند و بیش از ۹۷ درصد مردم قوانین و مقررات را به خوبی رعایت می کنند.

وی با بیان اینکه مردم بیشترین ارتباط را با کلانتری ها و پاسگاه ها دارند چرا که کلانترها خانه امن مردم هستند گفت: پس کلانتری ها و پاسگاه ها باید به بهترین وجه در شان مردم شریف استان باشند تا محیط امن و سالمی را برای مردم به ارمغان آورند.

ساختمان این کلانتری با یکهزار و ۱۳۴۹ مترمربع مساحت و ۸۰۴ مترمربع محوطه سازی با ۱۷ میلیارد ریال اعتبار در مدت ۱۸ ماه توسط اداره راه و شهرسازی احداث می شود.