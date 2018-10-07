مشکل برق گیلان برطرف شد/رفع مشکل آب سه روستای مازندران تا ۲۴امشب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، میثم جعفرزاده به تشریح آخرین وضعیت شبکههای آب و برق استانهای مازندران و گیلان در پی وقوع سیلاب چند روز اخیر در این مناطق پرداخت و افزود: در حال حاضر مشکل برق استان گیلان کاملا برطرف شده است و تمامی روستاهای این استان برقدار شدهاند.
وی با اشاره به اینکه شدت سیلاب آبرسانی به ۸۷ روستای استان گیلان را دچار اختلال کرده بود، ادامه داد: با اقدامات صورت گرفته از سوی تیمهای عملیاتی این رقم به حدود ۲۰ روستا کاهش یافته است که مناطق باقیمانده نیز به علت قطع راههای ورودی به روستاها بوده است.
مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو تاکید کرد: با این وجود آبرسانی سیار با تانکر و توزیع آب بسته بندی به منظور تامین آب اضطراری در دستور کار قرار گرفته است تا بهبود شرایط جوی بتوانیم آب تامین این مناطق را با رفع مشکل نقاط حادثه دیده تامین کنیم.
جعفرزاده با بیان اینکه در ابتدای وقوع سیلاب مازندران حدود ۲۱۶ روستای استان با مشکل تامین آب شرب مواجه شده بودند، عنوان کرد: با تلاش بی وقفه تیمهای عملیاتی این رقم به ۲۵ روستا کاهش یافته است که در روستاهای باقی مانده نیز آبرسانی از طریق تانکر و استقرار دستگاههای بستهبندی سیار آب ادامه دارد تا به لحاظ تامین آب در این روستاها هم مشکل نداشته باشیم.
وی با تاکید بر اینکه سه روستای استان مازندران با مشکل جدی تامین آب مواجه هستند، اظهار کرد: روستاهای یاد شده در ارتفاعات استان واقع شده است و سیلاب راههای ورودی به این مناطق را کاملا از بین برده است که با تدابیر صورت گرفته مشکل این مناطق نیز تا ۲۴ ساعت آینده برطرف خواهد شد.
جعفرزاده گفت: وزیر نیرو نیز به صورت لحظه به لحظه پیگیر اتفاقات و آخرین اقدامات صورت گرفته در استانهای شمالی است و به دستور وزیر نیرو در نقاط حادثه دیده حضور یافتهام تا از نزدیک شرایط آب و برق را رصد کرده و مشکلات رخ داده را هر چه زودتر برطرف کنیم.
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