خرید اس ۴۰۰ نشان دهنده همکاری بلندمدت روسیه و هند است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، یوری بوریسوف، معاون نخست وزیر روسیه گفته است معامله تسلیحاتی اخیر میان هند و روسیه در ارتباط با سامانه‌ موشکی اس ۴۰۰ نشان می‌دهد که دو طرف برنامه بلندمدتی را در حوزه همکاری‌های امنیتی و نظامی دنبال خواهند کرد.

بوریسوف گفته است که هند در حالی قرارداد نظامی خود را با روسیه منعقد کرد که قبل از آن توسط آمریکا به اعمال مجازات و تحریم تهدید شده بود.

روز جمعه وزارت دفاع روسیه از انعقاد توافق نظامی میان دهلی نو و مسکو برای فروش سامانه موشکی اس ۴۰۰ به هند خبر دادند.

واشنگتن پیش از این هند را تهدید کرده بود که در صورت امضای قرارداد نظامی با روسیه ممکن است تحت تاثیر قانون تحریمی کاتسا قرار گیرد، هرچند وزیر دفاع هند پس از قرارداد موشکی با روسیه اعلام کرد که تصمیم برای خرید این موشک‌ها یک تصمیم داخلی مربوط به هند است.