توافق فعلی برگزیت غیرقابل قبول است/حمایت مردم از استقلال اسکاتلند

به گزارش خبرگزاری مهر، «نیکلا استرجن» (Nicola Sturgeon) وزیر اول اسکاتلند امروز یکشنبه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی «بی‌بی‌سی» اعلام کرد: میزان حمایت مردم از استقلال اسکاتلند (از لندن) با افزایش روبرو شده است.

وزیر اول اسکاتلند ادامه داد: نمی توانم انتظار داشته باشم که نمایندگان حزب ملی اسکاتلند از ساختار کنونی توافق برگزیت حمایت کنند. توافق فعلی برگزیت برای حزب ملی اسکاتلند غیرقابل قبول است.

لازم به ذکر است، چهارشنبه ۲۰ بهمن ماه سال گذشته «ترزا می» نخست وزیر انگلیس در اظهاراتی به خبرهای منتشره درباره احتمال برگزاری همه پرسی دوم در اسکاتلند برای استقلال و جدائی از انگلیس واکنش نشان داده بود.

نخست وزیر انگلیس که در پارلمان این کشور سخن می گفت، در این باره اعلام کرد: اسکاتلند برای به جریان انداختن ماده ۵۰ پیمان لیسبون حق وتو ندارد و لذا آرای آن برای ردّ برگزیت بیهوده است. ما مطمئنیم که به صورت تنگاتنگی با دولت اسکاتلند همکاری داشته و موضوع برگزیت را پیش خواهیم برد. دادگاه عالی کاملاً شفاف اعلام کرد که پارلمان اسکاتلند فاقد حق وتو برای فعال سازی ماده ۵۰ پیمان لیسبون است. حتی در صورت استقلال، اسکاتلند بداند که نمی تواند در اتحادیه اروپا باشد.

سخنان ترزا می در پاسخ به سخنان وزیر اول اسکاتلند در ماه ژوئن سال گذشته میلادی است که در آن «نیکلا استرجن» تهدید کرده بود، ادامه روند سریع خروج انگلیس از اتحادیه اروپا (برگزیت) موجب خواهد شد تا وی همه پرسی فوری را در اسکاتلند اعلام کند.

شایان ذکر است، مردم انگلیس در ۲۳ ژوئن سال گذشته میلادی با شرکت در یک همه پرسی به خروج از اتحادیه اروپا رأی دادند.