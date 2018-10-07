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۱۵ مهر ۱۳۹۷، ۲۰:۴۰

معاون استاندار سمنان:

هماهنگی و انسجام توقع مردم از مسئولان برگزاری اربعین است

هماهنگی و انسجام توقع مردم از مسئولان برگزاری اربعین است

سمنان- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار سمنان، هماهنگی و انسجام را توقع مردم از مسئولان در راستای برگزاری اربعین دانست و گفت: باید ستاد اربعین برنامه‌ریزی دقیقی را در استان داشته باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید ناجی عصر یکشنبه در نشست ستاد اربعین استان سمنان که در استانداری برگزار شد، ضمن بیان اینکه یکی از توقعات مردم و مطالبات آن‌ها در برگزاری مراسم اربعین هماهنگی و انسجام بین متصدیان است، تأکید کرد: برنامه‌ریزی صحیح و کاربردی با در نظر داشتن تجربیات سال‌های گذشته و رفع نواقص یک رسالت برای اعضای ستاد اربعین محسوب می‌شود.

وی خواستار اهتمام بیشتر مسئولان در سراسر استان سمنان شد و افزود: باید از فرصت به‌دست‌آمده در اربعین به نحو احسن استفاده کنیم تا در حفظ ماهیت معنوی، صداقت و شور هیئتی کوشا باشیم.

معاون استاندار سمنان هماهنگی و انسجام بیشتر در برگزاری مراسم باشکوه اربعین حسینی را خواستار شد و بیان کرد: باید نظم قانونی و رسمی را در کنار کار جهادی و فرهنگی داشته باشیم تا از پس برنامه‌ریزی و اجرای صحیح برنامه‌های اربعین برآییم.

ناجی اربعین را بستر حضور پرشور مسلمانان دانست و تأکید کرد: متأسفانه برخی ابهامات در رابطه با تهیه ویزا، اسکان و تغذیه در بین زائران پدید آمده که باید این مسائل برای مردم توضیح داده شود تا شاهد رفع آن‌ها باشیم.

کد مطلب 4423721

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