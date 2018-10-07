لزوم ترویج ارزش های انقلابی در جامعه/نمادهای ملی معرفی شود

به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین نشست شورای سیاستگذاری و راهبری بزرگداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی گیلان امروز یکشنبه در سالن اجتماعات دفتر نماینده ولی فقیه در گیلان با حضور اعضا برگزار شد.

نماینده ولی فقیه در گیلان در این نشست با اشاره به اهمیت این شورا و برنامه های اجرایی در قالب آن، اظهارکرد: امروز همه جهان متأثر از نهضت انقلاب اسلامی ایران قرار گرفته اند.

آیت الله رسول فلاحتی با تأکید براینکه حفظ و حراست از ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب اسلامی وظیفه همگان است، افزود: باید تلاش شود که تبلیغ ارزش‌های انقلاب اسلامی توسط نهادهای مردمی و با مشارکت مردم انجام شود.

استکبارستیزی مهم‌ترین آرمان انقلاب اسلامی

وی همچنین با اشاره به انتقال فرهنگ و ارزش‌های انقلابی به نسل جوان جامعه، خاطرنشان کرد: باید این فرهنگ در جامعه نهادینه شود. ترویج فرهنگ قهرمانان ملی و مذهبی در جامعه مهم است.

امام جمعه رشت در ادامه با بیان اینکه باید نقش مجاهدان و چهره‌های برجسته انقلاب برای جامعه تبیین شود که این یکی از وظایف مهم رسانه ها است، تصریح کرد: در پیروزی انقلاب اسلامی اقشار مختلف از اقلیت های دینی نیز حضور داشتند که نقش مهمی در انقلاب ایفا کرده اند و باید به مردم معرفی شوند.

وی یکی از مهم ترین آرمان‌های انقلاب اسلامی را استکبارستیزی برشمرد و گفت: ۱۳ آبان به دلیل وقوع سه رخداد مهم تاریخی به عنوان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی نامگذاری شده است. که باید ابعاد مختلف این حوادث تبیین و تشریح شود.

نماینده ولی فقیه در گیلان با تأکید بر تداوم مقابله با استکبار جهانی در طول چهل سال گذشته، ادامه داد: امروز قدرت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران در جهان برگرفته از همین آرمان بوده که باید به نسل جوان جامعه نیز منتقل شود زیرا هیچ کشوری در دنیا از جایگاه مقتدرانه ایران در مقابل دنیای استکبار برخوردار نیست.

وی نظام مقدس اسلامی را ام‌القرای جهان بشریت در مبارزه و مقابله با استکبار دانست و اظهارکرد: اگر جوانان احساس کنند ایران اسلامی از جایگاه مقتدرانه‌ای در دنیا برخوردار است از این اقتدار لذت می‌برند.

آیت‌الله فلاحتی بر توجه ویژه به یوم‌الله ۱۳ آبان تأکید کرد و گفت: مردم به نمادهای ملی و مذهبی به عنوان عزت‌های خود افتخار می‌کنند و امام خمینی (ره) یکی از این افتخارات است که باید به نسل امروز جامعه معرفی و شناسانده شود.

حیات انقلاب اسلامی منوط به مبارزه با استکبار است

در ادامه این نشست رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان با اشاره به اینکه امروز شاهد تبلیغات منفی دشمنان علیه نظام مقدس اسلامی ایران هستیم، اظهارکرد: دشمنان در ۴۰ سال گذشته با استفاده از ابزارهای مختلف توطئه های فراوانی علیه نظام اسلامی انجام داده اند که به رعم همه آنها این نظام هنوز به حیات طبیه خود ادامه می دهد.

حجت الاسلام مجتبی اشجری به چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی نیز اشاره کرد و افزود: در طول ۴۰ سال گذشته تجربیات فراوانی کسب شد که باید امروز از آن بهره مند شویم.

وی با اشاره به تلاش دشمنان برای نفوذ به انقلاب اسلامی، خاطرنشان کرد: مردمی بودن، اسلامی بودن و استکبارستیزی از ویژگی‌های انقلاب اسلامی بوده و حیات انقلاب اسلامی منوط به مبارزه با استکبار جهانی به ویژه امریکا و اسرائیل است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان با بیان اینکه دشمن به دنبال ایجاد یاس و ناامیدی و فاصله با ارزش های اسلامی و انقلاب میان مردم به ویژه جوانان است، تصریح کرد: هجمه به ایمان و اعتقاد مردم به‌ویژه جوانان از محوری‌ترین تهاجم عقیدتی دشمن است.

وی با اشاره به نزدیکی ۱۳ آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، اظهارکرد: در روز ۱۳ آبان مردم ایران تودهنی محکمی به رئیس جمهور آمریکا و رئیس رژیم صهیونیستی خواهند زد.