کشف ۲۳ کیلوگرم موادمخدر شیشه در اهر/ دونفر دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدعلی نظری عصر امروز یک شنبه در دیدار عمومی با مردم اهر در مسجد چهارده معصوم (ع) با تاکید بر تلاش دستگاه قضایی برای کاهش مشکلات مردم گفت: بر حسب تاکید رئیس دادگستری کل آذربایجان شرقی به شهرستان ها از این پس دیدارهای عمومی مسئولان قضایی شهرستان ها به مساجد محلات و مناطق شهرها نیز ختم می شود.

وی افزود: با توجه به مشکلات مردم در حوزه های مختلف، به جهت اینکه بتوانیم در رفع مشکلات مردم اقدامات موثری کنیم هر دو هفته یکبار با همراهی دادستان و قضات دادگستری و دادسرای شهرستان اهر در یکی از مساجد محلات با مردم به صورت مستقیم ملاقات می کنیم البته که دیدارها تنها به مساجد ختم نمی شود بلکه همیشه درب اتاق مسئولان قضایی بر روی مردم باز است.

رئیس دادگستری اهر با اشاره به روند رسیدگی به پرونده های واصله به دستگاه قضایی ادامه داد: وقتی پرونده ای به دستگاه قضایی واصل می شود فقط در یک مرحله مورد رسیدگی و برای آن حکم صادر نمی شود بلکه رسیدگی به پرونده ها زمان بر بوده و حداقل چندین نفر از قضات به پرونده ها رسیدگی می کنند.

انصاف و حق و حقوق دیگران باید در هر شرایطی رعایت شود

نظری در ادامه بر لزوم رعایت انصاف و حق و حقوق دیگران تاکید کرد و گفت: همانگونه که دین اسلام سفراش کرده باید انصاف و عدالت رعایت شود در حالی که اگر به عدالت و انصاف و رعایت دیگران به خوبی توجه می شد شاید اکنون شاهد افزایش روزافزون پرونده ها در دستگاه قضایی نبودیم.

وی از کشف ۲۳ کیلوگرم مواد مخدر از نوع شیشه از باند تولید و توزیع مواد مخدر خبر داد و گفت: باند تولید و توزیع مواد مخدر که به صورت سازمان یافته قصد انتقال ۲۳ کیلوگرم مواد مخدر شیشه را به کشور آذربایجان داشتند با هوشیاری ماموران ناجا و نیروهای امنیتی و اطلاعاتی شناسایی و کشف کردند.

رئیس دادگستری اهر خاطرنشان کرد: البته مواد مخدر کشف شده از مرز آذربایجان غربی به کشور وارد شده بود و سوداگران سعی داشتند تا از مسیر شهرستان اهر آن را به کشور همجوار حمل کنند که با کشف و ضبط محموله دو نفر دستگیر شد و هم اکنون پرونده در دستگاه قضایی مراحل قانونی را طی می کند اما هدف ما این است تا اعضای اصلی و سرشاخه باند را دستگیر کنیم.