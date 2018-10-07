برآوردی از مدیران بازنشسته استان نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد کولیوند شامگاه یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: اصلاحیه قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان از هفته گذشته ابلاغ‌شده است و باید به آن عمل کرد.

وی در ادامه تأکید کرد: این قانون می‌تواند با خروج مدیران بازنشسته زمینه را برای ورود جوانان به عرصه‌های مدیریتی کشور فراهم کند.

نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: بنابراین نمی‌توان گفت که این طرح معایبی دارد چون حضور جوانان در موقعیت‌های شغلی فرصت بسیار خوبی برای رشد آن‌هاست.

کولیوند اضافه کرد: هنوز برآوردی از تعداد مدیران بازنشسته در استان انجام‌نشده و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی باید این موضوع را بررسی کند.

وی در بخش دیگری گفت: استاندار البرز از طرف سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به‌عنوان یکی از مدیران بازنشسته‌ای که مشمول قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان می‌شود، معرفی‌شده است.