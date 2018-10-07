نماینده ویژه آمریکا در افغانستان با «اشرف غنی» دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آوا، زلمی خلیل‌زاد نماینده ویژه آمریکا در گفتگوهای صلح افغانستان امروز یکشنبه وارد کابل شد و شامگاه با محمد اشرف غنی رئیس جمهوری در ارگ ریاست جمهوری دیدار و گفتگو کرد.

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان با زلمی خلیل‌زاد درباره راه های دست بیابی افغانستان به صلح رایزنی کرد.

در این دیدار سرور دانش معاون دوم رئیس جمهوری، عبدالله عبدالله رئیس اجرائی و شمار دیگری از مقامات بلندپایه دولتی نیز حضور داشتند و هر دو طرف درباره راه های تامین صلح در افغانستان تحت رهبری افغانستان بحث و تبادل نظر کردند.

رئیس جمهور غنی در این دیدار در رابطه به تلاش های دولت افغانستان در راستای موفقیت فرایند صلح و تامین امنیت سراسری در کشور، با خلیل زاد صحبت کرد.

همچنین نماینده ویژه آمریکا درباره هدف سفرش به کابل و کشورهای منطقه مدعی شد: صلح یک فرایند خوب است و در این فرایند حکومت و مردم امریکا با حکومت و مردم افغانستان متحد هستند!

نماینده ویژه آمریکا در گفتگوهای صلح افغانستان سفر ۱۰ روزه اش را به افغانستان، پاکستان، امارات متحده عربی، قطر و عربستان سعودی از روز پنج شنبه هفته گذشته آغاز کرده است.