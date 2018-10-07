صادرات بیش از ۵هزار تن انواع آبزیان از شهرستان دیر

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل محمودی در نشست با خبرنگاران با بیان اینکه تنها ۱۰ درصد فعالیت های شبکه گسترده دامپزشکی مربوط به دارو و درمان دام هاست اظهار داشت: وظیفه اصلی ما تأمین امنیت غذای مصرفی شهروندان از طریق نظارت و کنترل بر دام و طیور منطقه و مراکز تولید، توزیع و عرضه فرآورده های پروتئینی و آبزیان است.

وی افزود: با توجه به کمترین فاصله دریایی بندر دیر با کشور قطر تمام فعالیت های صادراتی استان به این کشور به سمت و سوی شهرستان دیر متمرکز است که در این راستا شبکه دامپزشکی با نمونه برداری و قرنطینه و نظارت کامل بر تمامی محموله ها پروانه صادراتی مورد تأیید بهداشت اروپا صادر می کند.

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان دیر با اشاره به صدور هزار و ۳۹۹ گواهی حمل صادره در ۶ ماهه نخست سال جاری گفت: بیش از۵هزار و ۸۰۰ تن انواع آبزیان تازه و منجمد به قطر و کشورهای جنوب شرق آسیا صادر شده است.

وی با اشاره به وجود ۳۷ هزار و ۷۰۰رأس انواع دام سبک و سنگین با بیش از ۶۰ میلیارد ریال ارزش در شهرستان دیر یاد آور شد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۶ هزار و ۶۶ رأس دام سبک و سنگین و ۳۲ هزار و ۱۵۰ متر مربع جایگاه دام علیه انواع بیمارها سمپاشی رایگان شده است.

این مسئول ادامه داد:یکی از بزرگترین مشکلات شهرستان دیر نبود کشتارگاه صنعتی است که باید به یک خواست عمومی تبدیل شود تا مسئولین چاره اندیشی کنند، با این حال شبکه دامپزشکی با نظارت دقیق بر قصابی ها در راستای اطمینان مردم از تهیه مواد پروتئینی سالم قدم بر می دارد.

محمودی با اعلام اینکه سلامت مردم خط قرمز ماست، بیان داشت: در سال جاری بیش از ۸ هزار مورد بازدید از کارگاه های فراوری آبزیان و سردخانه ها، مراکز مرتبط با فرآورده های خام دامی ، مرغ فروشی ها و قصابی ها انجام گرفته و ۸۲۷ کیلوگرم فرآورده های دامی و مواد پروتئینی معدوم و ۱۱ پرونده نیز به مراجع قضایی ارجاع داده شده است.

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان دیر با اعلام اینکه شهروندان از خرید و فروش پرندگان زنده خود داری کنند، تأکید کرد: با توجه به قرار گرفتن دو منطقه حفاظت شده مند و نخیلو در شهرستان دیر که خاستگاه پرندگان مهاجر می باشد احتمال شیوع بیماری های آنفلوانزای فوق حاد پرندگان وجود دارد.

وی افزود: هر هفته بین ۳ تا ۴ کلاس آموزشی برای دامداران، صیادان، قصابان و سایر شهروندان و روستانشینان درباره مباحثی همچون آشنایی با انواع بیماری های مشترک بین انسان و دام برگزار می شود.