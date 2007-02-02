به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی هنرمندان و اهالی سینمای ملی در کنار هنرمندان سایر حوزهها با حضور در مرقد مطهر حضرت امام خمینی (ره) با آرمانهای خمینی بزرگ تجدید میثاق خواهند کرد.
در این مراسم که صبح فردا شنبه 14 بهمن برگزار میشود، کارگردانان، تهیهکنندگان، نویسندگان و ... سایر اصناف و اهالی سینمای ایران در کنار مدیران و مسئولان مجموعه معاونت سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در مرقد مطهر حضور مییابند.
هنرمندان، مدیران و اهالی سینمای ایران فردا با حضور در حرم مطهر حضرت امام خمینی (ره) با آرمانهای بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران تجدید میثاق میکنند.
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