اعلام تاریخ انتشار نتایج تکمیل ظرفیت دانشگاه ها در هفته جاری

به گزارش خبرنگار مهر، اسامی پذیرفته شدن تکمیل ظرفیت سری دوم موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی در سازمان سنجش در دست تهیه است.

سازمان سنجش دوشنبه هفته جاری زمان اعلام نتایج را در ویژه نامه پیک سنجش منتشر می کند.

ضمنا اسامی کلیه پذیرفته شدگان نهایی رشته های نیمه متمرکز آزمون سراسری سال 1385 دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، مراکز آموزش دانشگاه پیام نور، مراکز تربیت معلم وابسته به وزارت آموزش و پرورش، موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی و غیر دولتی و دوره های مشترک دانشگاه ها امروز به صورت ویژه نامه ای از طریق نشریه پیک سنجش منتشر می شود.