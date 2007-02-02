برای آشنایی نسل سوم انقلاب با دستاوردهای انقلاب تلاش کنیم

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، حجت الاسلام محمد تقی واعظی امروز درخطبه های نماز جمعه افزود: آنچه درسال57 درایران صورت گرفت مغایربا برنا مه های دولت آمریکا درمنطقه بود ومانع ازتحقق اهداف دولتهای غربی درمنطقه وبخصوص درایران شد و به همین خاطر با ترفند های مختلف در صدد مقابله با نظام اسلامی ایران برآمدند که با هوشیاری اقتدار ملت ایران همواره با شکست مواجه شد.

نماینده ولی فقیه وامام جمعه زنجان افزود: انقلاب اسلامی ایران در مقطعی از زمان صورت گرفت که دنیای استکبار به دلیل سلطه کامل بر جهان تصور وقوع چنین انقلابی عظیم را نمی کرد.

وی با تاکید براین مطلب که رهبری قاطعا نه حضرت امام خمینی (ره) مانع از تحقق بسیاری از اهداف شوم دولتهای غربی برعلیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران شد افزود: ملت ایران توانسته با وجود همه ترفند هایی که دنیای غرب برعلیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به کار برده همواره با تکیه بر داشته های خود واعتماد به توانمندی جوانان خود توطئه های غرب را خنثی نماید.

واعظی دستاوردهای امروزی ملت ایران را مرهون تلاش وایستادگی ملت ایران در طی28سال عمر نظام مقدس اسلامی ایران عنوان و تاکید کرد: دستیابی ایران به دانش صلح آمیز هسته ای وبسیاری از دستا ورد های دیگر نشان از توسعه واقتدار ملت ایران است وملت ایران باید با تمام توان همه موانع را در رسیدن به قله های رفیع توسعه وپیشرفت یکی پس از دیگری با تکیه برتوانمند یهای خود از میان بردارد.

وی افزود: پیروزی ما در صحنه های مختلف پیروزی امام و رهبری ،شهدا،ملت ایران و سرزمینمان ایران است وباید با تلاش واتحاد خودمان مانع تحقق اهداف دشمنان شویم.

واعظی درادامه با تکید بر لزوم انتقال دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران به نسل سوم انقلاب گفت: اگر در انتقال دستاوردها وپیام های انقلاب اسلامی به نسل های آینده کوتاهی کنیم به امام و خون شهدا خیانت کرده ایم.

خطیب جمعه زنجان تاکید کرد: نسل سوم باید بداند که ایران درچه موقعیتی قرار داشته و الان به چه موقعیت وجایگا هی دست یا فته است.

واعظی همچنین با اشاره به دسته عظیم مسجد حسینیه اعظم و زینبیه زنجان شکوه وعظمت این دستجات عزاداری را نشان از عشق و ارادت مردم استان زنجان به اهل بیت عنوان کرد وافزود: به امید خدا در سالهای آینده شاهد گسترش این گونه دستجات عزاداری در نقاط مختلف کشور باشیم.