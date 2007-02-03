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۱۴ بهمن ۱۳۸۵، ۱۰:۴۲

رئیس مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی خبر داد :

اعلام نتایج دوره کاردانی پیوسته بدون آزمون دانشگاه آزاد در 17 بهمن / آغاز ثبت نام پذیرفته شدگان از 28 بهمن

اعلام نتایج دوره کاردانی پیوسته بدون آزمون دانشگاه آزاد در 17 بهمن / آغاز ثبت نام پذیرفته شدگان از 28 بهمن

اسامی پذیرفته شدگان دوره کاردانی پیوسته بدون آزمون نیمسال دوم سال تحصیلی 1386- 1385 دانشگاه آزاد روز سه شنبه 17 بهمن ماه از طریق ویژه نامه فرهیختگان منتشر می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر ناصر اقبالی با بیان این خبر گفت : پذیرفته شدگان این مرحله می توانند از روز شنبه 28 تا دوشنبه 30 بهمن ماه سال جاری در دو نوبت صبح از ساعت 8 تا 12و از عصر از ساعت 14 تا 18 به محل های دانشگاهی مراجعه و اقدام به ثبت نام کنند.

رئیس مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی در مورد پذیرفته شدگانی که دارای مدرک تحصیلی کار دانش هستند، اشاره کرد: این افراد ملزم به گذراندن دروس جبرانی هستند که نیمسال دوم سال تحصیلی 86-85 به آن اختصاص خواهد یافت و در نیمسال بعدی دوره اصلی تحصیلی آنها آغاز خواهد شد.

رئیس مرکز آزمون در مورد مدارک لازم برای ثبت نام گفت: پذیرفته شدگان در هنگام ثبت نام باید اصل دیپلم نظام جدید متوسطه در یکی از شاخه های فنی و حرفه ای یا کاردانش متناسب با رشته انتخابی یا گواهی گذراندن 96 واحد درسی دوره سه ساله تحصیلات متوسطه یا اصل دیپلم هنرستانی نظام قدیم متوسطه، اصل شناسنامه و یک برگ فتوکپی از تمام صفحات آن، شش قطعه عکس 3 در 4 (برای مشمولین 12 قطعه عکس) و مدرکی که وضعیت خدمت وظیفه برادران را مشخص کند را به همراه داشته باشند.

اقبالی در پایان تاکید کرد : با توجه به ماهیت این دوره که کاردانی پیوسته است و لازم است رشته دانشگاهی متجانس با رشته تحصیلی متوسطه باشد، بنابراین داوطلبانی که در رشته ای غیر از رشته دوره متوسطه خود شرکت کرده و قبول شده اند، حق ثبت نام و ادامه تحصیل در آن رشته را نخواهند داشت که البته رشته تربیت بدنی از این امر مستثنی است.

کد مطلب 442386

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