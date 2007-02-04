یک کارشناس اقتصادی در حوزه انرژی درگفتگو بامهر درباره پیشنهاد تشکیل سازمان کشورهای صادر کننده گاز گفت: این پیشنهاد، پیشنهاد بسیار مناسبی در جهت تامین منافع کشورهای صادر کننده و مصرف کننده گاز است .

علی اکبر وحیدی آل آقا در ادامه افزود: این سازمان را که می توان مجمع کشورهای صادر کننده گاز نامید از کشورهای عمده صادر کننده گاز تشکیل می شود تا این کشورها سیاست های عمده صادراتی خود را با هم هماهنگ کنند .

وی تاکید کرد: سیاست های داخلی این کشورها با توجه به مسائل داخلی آنها متفاوت است، زیرا هرکدام از این کشورها منافع خاص خود را دارند و داشتن منابع گازی صرفا دلیلی بر واحد بودن سیاست ها نمی شود .

وی درپاسخ به این سئوال مهر که تشکیل این سازمان با توجه تنوع محصولات گازی تا چه میزان برساماندهی بازار تاثیر دارد، افزود: نوع عرضه ربطی به مسئله بازار ندارد بلکه ایجاد این بازار به تعیین قیمت و یا نحوه صادرات می پردازد .

آل آقا در پایان افزود : اگر کشورهای عضو در این سازمان هماهنگ و جدی باشند تصمیماتشان تاثیرگذار خواهد بود.