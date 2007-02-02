می توان با تدابیر پیشین امام راحل با مشکلات داخلی و خارجی امروزی مواجه شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن خمینی که در اولین روز از آغاز بیست وهشتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در مرقد بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران سخن می گفت، اظهار داشت: امروز جامعه ما همانند همه‌‏ دوره ‌‏ها با مشکلات و بحران ‌‏هایی در داخل و خارج کشور مواجه است اما خداباوری، عمل به وظیفه ‌‏ای که از جانب خدا برای ما تعیین شده و شجاعت و تدبیر از شرط‌‏ های برون رفت از بحران است.

وی افزود: امام در دوران خود با تدبیر تمام با مشکلات روبرو می شود، بگونه ای که تدبیر امام در آن دوران باعث شده بود که کشورهای خارجی با ترس با ایران روبرو شوند.

حسن خمینی از آیت‌ ‏الله خامنه ‌‏ای، هاشمی ‌‏رفسنجانی و نخست‌‏ وزیر وقت به عنوان حلقه مشاورین امین حضرت امام یاد کرد و گفت: امروز بحمدالله جامعه ما، به رهبری رهبر فرزانه انقلاب آیت‌‏ الله خامنه ‌‏ای که یکی از شاگردان و مخلصین اندیشه امام (ره) است، هدایت می ‌‏شود که همان شجاعت و تدبیر امام نیز در رفتار ایشان و حلقه مشاورین امین امام وجود دارد.

وی در ادامه با بیان اینکه تقارن ایام محرم و انقلاب اسلامی شاید بیش از هر عامل دیگری امسال یادآور ریشه تاریخی انفلاب ما باشد، خاطرنشان کرد: انقلاب اسلامی به حق ریشه در عاشورا دارد و جز فرهنگ عاشورا و محرم هیچ عامل دیگری نمی ‌‏تواند آنطور که باید و شاید تحلیلگر مناسبی برای انقلاب اسلامی ما باشد.

تولیت آستان حضرت امام (ره) افزود: اگر به عاشورا با دقت نگاه شود، در حقیقت بیانگر یکی از بزرگترین شعارها و ارزش‌‏های تاریخی موحدین است.

فرزند یادگار حضرت امام در پایان خاطرنشان کرد: عاشورا یک فاجعه دردناک است، اما فاجعه ‌‏های دردناک در تاریخ به وفور رخ داده، امری که عاشورا را از سایر فجایع ممتایز کرد