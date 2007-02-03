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۱۴ بهمن ۱۳۸۵، ۱۰:۲۴

شاعران همراه ترین هنرمندان انقلاب اند

مسئول کمیته انتشارات جشنواره بین المللی شعر فجر مشهد گفت : شاعران در مقایسه با سینماگران همراه ترین هنرمندان با انقلاب اند و جشنواره شعر فجر یک حرکت ضروری است.

مجید نظافت در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد، ضمن بیان این مطلب گفت : از آن جایی که شعر هنر اول این مملکت است جشنواره شعر فجر زودتر از این می بایست برگزار می شد.

 وی اضافه کرد : این جشنواره به لحاظ این که اولین جشنواره فجر است پس از 27 سال قطعا به عنوان اولین گام با کاستی هایی روبرو می شود. امیدواریم که در سال های آینده هر سال نسبت به سال گذشته نقایص کار برطرف شود و با جشنواره ای رو به رو شویم که به اندازه خود شعر در کشور ما اهمیت پیدا کند.

 این عضو شورای سیاست گذاری شعر فجر اضافه کرد : جشنواره شعر فجر به گونه ای باید برگزار شود که جریان ساز شود تا حرکت و شور و حال تازه ای در جامعه شعری ایجاد کند.

وی در پایان گفت : در بحث نشر هم اگر شاعری قرار است مجموعه ای چاپ کند این جشنواره باید به کار و روند چاپ اثر او سرعت ببخشد.

 

کد مطلب 442391

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