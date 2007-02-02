اجماع غرب به سرکردگی آمریکا را باید بشکنیم / اتحاد و تمرکز تمامی نیروها در یک نقطه باعث پیروزی ما خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام که در اولین روز از دهه فجر در مرقد بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران سخن می گفت اظهار داشت: غرب می خواهد ما را متفرق نشان دهد. امت اسلامی امروز می تواند همچون گذشته و با اتحاد خود سلطه غرب را بشکند و این امر جز با اتحاد کشورهای مسلمان بوجود نمی آید و ما نباید بگذاریم تفرقه بین شیعه و سنی به ما لطمه بزند.

وی افزود: ما باید در روز 22 بهمن همچون سالهای گذشته و حتی پرشورتر از آن به خیابانها بیایم تا از استقلال خود دفاع کنیم و نگذاریم غرب به آن اهدافی که می خواهد دست پیدا کند. ما باید در این روز نشان دهیم که هیچ اختلافی بین شیعه و سنی وجود ندارد.

هاشمی رفسجانی گفت: آمریکا با بوجود آوردن اختلاف شیعه و سنی در عراق و لبنان به دنبال آن است که تا شیعه و سنی را به جان یکدیگر بیندازد، ما باید با دید باز مراقب باشیم تا در دام آنان نیافتیم و می توانیم با تجربه ای که در اختیار داریم تمام تفرقه ها را از بین ببریم.

"ما باید در روی یک نقطه همچون گذشته متمرکز شویم زیرا تجربه نشان داده که اتحاد و تمرکز تمامی نیروها در یک نقطه باعث پیروزی ما خواهد شد."

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین گفت: وقتی ما متحد شدیم پیروز خواهیم شد و اگر دچار تفرقه شویم باید بدانیم که شکست خواهیم خورد. ما نباید بگذاریم اختلاف شیعه و سنی آلت دست دشمنان قرار گیرد و از همین موضوع بر علیه ما استفاده کنند.

آیت الله هاشمی رفسنجانی همچنین پرونده هسته ای کشور را بهانه ای برای اجماع غرب بر علیه جمهوری اسلامی ایران خواند و افزود: ما باید با هوشیاری و اتحاد و تجربه ای که از گذشته بدست آورده ایم اجماع کشورهای غربی به سرگردگی آمریکا را بشکنیم، زیرا آمریکا در حال حاضر به دنبال آن است تا بتواند ضربه مهلکی را به جمهوری اسلامی ایران وارد کند.

وی خاطرنشان کرد: آمریکا امروز در صدر برنامه خود به دنبال آن است تا بتواند به هر طریق ممکن چه بوجود آوردن اختلاف بین شیعه و سنی و یا اجماع علیه پرونده هسته ای کشورمان، به ما ضربه وارد کند و ما همچون دوران انقلاب و با کمک روحانیت نباید بگذاریم که دشمن به اهداف خود دست پیدا کند.

هاشمی رفسنجانی در بخش دیگر سخنان خود، عاشورا و 22 بهمن را به هم نزدیک خواند و گفت: این دو قطعه تاریخ هم از لحاظ محتوا و هم از نظر تطبیق دارند. ما در این ایام با یک چشم گریانیم و با چشم دیگر جشن می گیریم.

وی گفت: اباعبدالله به درستی حکومت یزد را هدف گرفت تا راه اسلام همواره شود، ما دیدیم امام هم مخاطب را خود را شاه قرار دادند و اعلام کردند تا زمانی که دین در بر این پاشنه بگردد ظلم و استبداد بر جای خواهد ماند.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: اگر ملت ایران در ایام انقلاب پا به پای امام ایستادگی نمی کردند و شور حسینی در وجودشان نبود و امام خمینی حرف امام حسین(ع) را نمی زد، ما شاهد پیروزی انقلاب نبودیم.

آیت الله هاشمی رفسنجانی همچنین برگزاری جلسات بین علما و مراجع عظام با حضرت امام را آغاز وحدت برای پیروزی خواند.